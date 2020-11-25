Транспортному департаменту — быть! Рийгикогу дал добро на его формирование

Объединение трех ведомств опирается на общие принципы государственной реформы: сократить число учреждений и дублирование, повысить качество и доступность публичных услуг. Новое ведомство должно стать центром компетенции в сфере транспорта. Его задача — планирование наиболее эффективных логистических решений и выполнение крупномасштабных проектов, затрагивающих разные виды транспорта.

Согласно пояснительной записке, объединение Авиационного департамента, Департамента шоссейных дорог и Департамента водных путей позволит улучшить конкурентоспособность Эстонии на международном уровне, повысить эффективность защиты окружающей среды и оказать более активную поддержку экономическому развитию государства.

Реорганизация затронет не только сотрудничество между департаментами. При объединении в Министерстве экономики и коммуникаций будет создана должность вице-канцлера по вопросам мореходства. Это создаст возможности для более цельного развития морской экономики; также проект по привлечению судов под эстонский флаг будет рассматриваться на высшем уровне.

Правительственные ведомства будут объединены 1 января 2021 года. К моменту вступления закона в силу будут завершены действия, сопряженные со слиянием департаментов, в т. ч. разработка устава, структуры и деятельность, связанная с персоналом нового департамента. Будут решены вопросы, связанные с бюджетом. Также в связи с изменением законов необходимые правки начнут вноситься в опирающиеся на эти законы постановления. Вопросы, касающиеся персонала, будут решаться в каждом учреждении отдельно.

Проект закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы (объединение Авиационного департамента, Департамента шоссейных дорог и Департамента водных путей) (236 SE) был инициирован Правительством Республики.

За принятие закона проголосовали 56 членов Рийгикогу, против — шесть, два члена Рийгикогу воздержались.