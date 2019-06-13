13.06.2019, 10:40

ТРАНСЛЯЦИЯ | Рийгикогу проводит последнее заседание перед летними каникулами

На повестке - снижение алкогольных акцизов
rus.delfi.ee
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Сегодня проходит последнее заседание весенней сессии Рийгикогу, на котором должны принять поправки в законодательство, которые снизят алкогольные акцизы на 25 процентов.

Авторами поправок являются партии правящей коалиции: центристы, EKRE и «Отечество».

Интригу в политическую жизнь страны внесло заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. На своей страничке в FB он написал, что в «эстонской политике назрел серьезный кризис», и сообщил о своем намерении сделать в четверг соответствующее заявление.

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