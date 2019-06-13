13.06.2019, 10:40
ТРАНСЛЯЦИЯ | Рийгикогу проводит последнее заседание перед летними каникулами(6)
На повестке - снижение алкогольных акцизов
Сегодня проходит последнее заседание весенней сессии Рийгикогу, на котором должны принять поправки в законодательство, которые снизят алкогольные акцизы на 25 процентов.
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