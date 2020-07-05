Трамвай до Штромки, променад по всему району — когда Пыхья-Таллинн станет центром города? Отвечает вице-мэр Новиков

Если разговоры о трамвае по Лаагна теэ уже окончательно переросли в категорию шуток, то о трамвайных путях до Штромки говорят все чаще и с уверенностью. Смотря на развитие Ноблесснера, в последнее начинаешь верить. Вице-мэр Андрей Новиков в интервью RusDelfi рассказал, что должно произойти, чтобы таллиннцы смогли зайти в балтийскую воду прямо с испанского трамвая.
Пару недель назад Новиков заявил, что до пляжей на Штромке и Пальяссааре могут проложить трамвайные пути. В интервью RusDelfi Новиков подтвердил, что город зарезервировал транспортный коридор для общественного транспорта — но когда на трамвае с центра можно будет доехать до Штромки — неизвестно, много зависит от товарной станции на Вольта и застройки порта Беккери на западе полуострова.
Предполагаемая ветка до Штромки начинается с улицы Теллискиви, потом следует по улице Копли, по виадуку Ристику, на Пухангу и по Пельгуранна до порта Беккери через Коплиранна. Оранжевые точки — возможные остановки.
"Пропускная способность пыхьяталлиннских улиц сейчас самая критичная в столице. В плане автомобильного транспорта — Пыхья-Таллинн исчерпал свои возможности. Общественный транспорт функционирует, но если в дальнейшем мы будем застраивать район, то нужно развивать и эту сеть. Тогда получится, что по северной части города можно будет передвигаться на автобусе/трамвае, велосипеде и в последнюю очередь на автомобиле. В будущем Северный Таллинн по количеству населения догонит Ласнамяэ", — высказался центрист о необходимости новых трамвайных путей в "Коплях".
Сейчас Пыхья-Таллинн, можно сказать, центр города. Ноблесснер, Летная Гавань, Каларанна, квартал Теллискиви и рынок, новые планы на Батарейную тюрьму и Горхолл меняют облик когда-то промышленной части Таллинна. Многие слышали и про "Зеленый коридор" от Теллискиви до Штромки. "Больше всего изменений коснутся именно Пыхья-Таллинна. Исторически там было больше всего заводов. Сейчас производство благополучно уехало в Китай. Производственные площади освобождаются, теперь им нужно дать новую функцию".
Постепенно улучшается и прибрежная зона. Как утверждает Новиков, это целенаправленная политика города — вся прибрежная территория должна быть покрыта променадом. "В СССР береговая линия была огорожена от людей. Потом пляжи стали доступными, но, по сути, послушать звук моря на променаде мы смогли только после строительства Рейди теэ. В Пирита мало воды, а чтобы волны бились о стенку — такого нигде не было".
Недавно на коплиских линиях открыли небольшой променад, правда, до полного облагораживания прибрежной зоны еще далеко. "Это лишь малая часть, — говорит вице-мэр, — все реализовать за один день не получится. В дальнейшем все променады будут функционировать как единый комплекс". Правда, на пути от Ноблесснера до Пальяссааре городской променад ждут серьезные препятствия — Военная часть и судоремонт на Тестузе.
Звучит здорово, а когда мы все это увидим?
Красивые картинки и видео, эскизы крупных проектов, конечно, радуют. Но важно понимать — никакой конкретики еще нет. В частности, от скорости застройки района возле порта Беккери и ухода за черту города товарной станции на Вольта зависит скорость передвижения на трамвае до Штромки.
"Единственный рычаг города — планировка. Мы можем предоставить возможности строить, так как муниципальной земли только около 20%, туда входит озеро Юлемисте, остров Аэгна, дороги и территории школ. Пустой земли практически нет. Большинство домов строятся на частной земле. Сказать предпринимателям — строй сейчас, во время кризиса, не получится". А именно частная застройка — двигатель прогресса.
Департамент городского планирования, которым руководит Андрей Новиков, занимается составление генерального плана — картой использования земли в столице (смотрите ЗДЕСЬ). Он нужен для того, чтобы понимать, по каким критериям город будет развиваться. "Генплан — конституция в планировании. Его менять по заказу каждого невозможно, он должен быть гарантом строительства. Наша задача продумать все возможные варианты и изложить их в рамках генплана. Все продумать невозможно, но максимально разные сценарии мы должны учесть".
Если у юридического лица есть земля, то он приходит к чиновнику и спрашивает: что на ней можно построить. Сотрудник департамента открывает генплан этого места и начинается детальная планировка — вы узнаете объем строительства. Составление детальной планировки длится примерно 3 года. По сути, когда готова детальная планировка — это право на застройку. Это право бессрочное, когда его реализовывать — решает владелец.
"Выясняется высота здания, тип застройки, нормативы озеленения, сколько парковочных мест там может быть минимум или максимум. В центре — разрешаем скорее не больше определенного количества. Также вдоль шумной дороги нельзя строить квартирный дом. Поэтому формирование детальной планировки длится так долго. Нужно посмотреть генплан, согласовать детали со спасателями, пожарными, минздравом, проанализировать транспортную часть, есть ли школы, детсады, какие деревья можно рубить или нельзя, где кабель зарыт, посмотреть летный коридор, оценить пропускную способность улиц. Только после этого дается разрешение на строительство".
Поэтому сейчас остается только надеяться, что все задумки будут реализованы, а каждый винтик в системе не будет тормозить процесс улучшения города.
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