Трамвай до Штромки, променад по всему району — когда Пыхья-Таллинн станет центром города? Отвечает вице-мэр Новиков

Пару недель назад Новиков заявил, что до пляжей на Штромке и Пальяссааре могут проложить трамвайные пути. В интервью RusDelfi Новиков подтвердил, что город зарезервировал транспортный коридор для общественного транспорта — но когда на трамвае с центра можно будет доехать до Штромки — неизвестно, много зависит от товарной станции на Вольта и застройки порта Беккери на западе полуострова.

Предполагаемая ветка до Штромки начинается с улицы Теллискиви, потом следует по улице Копли, по виадуку Ристику, на Пухангу и по Пельгуранна до порта Беккери через Коплиранна. Оранжевые точки — возможные остановки.

Оранжевым - зарезервированные трамвайные пути

"Пропускная способность пыхьяталлиннских улиц сейчас самая критичная в столице. В плане автомобильного транспорта — Пыхья-Таллинн исчерпал свои возможности. Общественный транспорт функционирует, но если в дальнейшем мы будем застраивать район, то нужно развивать и эту сеть. Тогда получится, что по северной части города можно будет передвигаться на автобусе/трамвае, велосипеде и в последнюю очередь на автомобиле. В будущем Северный Таллинн по количеству населения догонит Ласнамяэ", — высказался центрист о необходимости новых трамвайных путей в "Коплях".

Сейчас Пыхья-Таллинн, можно сказать, центр города. Ноблесснер, Летная Гавань, Каларанна, квартал Теллискиви и рынок, новые планы на Батарейную тюрьму и Горхолл меняют облик когда-то промышленной части Таллинна. Многие слышали и про "Зеленый коридор" от Теллискиви до Штромки. "Больше всего изменений коснутся именно Пыхья-Таллинна. Исторически там было больше всего заводов. Сейчас производство благополучно уехало в Китай. Производственные площади освобождаются, теперь им нужно дать новую функцию".

Популярное место среди таллинцев - Ноблесснер Foto: Kiur Kaasik

Постепенно улучшается и прибрежная зона. Как утверждает Новиков, это целенаправленная политика города — вся прибрежная территория должна быть покрыта променадом. "В СССР береговая линия была огорожена от людей. Потом пляжи стали доступными, но, по сути, послушать звук моря на променаде мы смогли только после строительства Рейди теэ. В Пирита мало воды, а чтобы волны бились о стенку — такого нигде не было".