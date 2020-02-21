Трамп поздравил президента Эстонии на два дня раньше Путина

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости на два дня раньше Президента России - 18 февраля. Глава российского государства сделал это 20 февраля, сообщает rus.err со ссылкой на канцелярию эстонского президента.
Владимир Путин в своем поздравлении был краток.
"Уважаемая госпожа Президент, примите поздравления по случаю национального праздника Эстонской Республики — Дня независимости. Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов. С уважением, В. Путин", — говорится в поздравлении российского лидера.
Послание Трампа было более пространным: он дал высокую оценку вкладу Эстонии в НАТО, совместной работе ради мира и безопасности в Ираке и Афганистане, а также усилиям Эстонии в помощи Украине.
"Надеюсь на тесное сотрудничество и в дальнейшем, ведь нам нужно продвигать наши общие интересы в вопросах, связанных с НАТО, Россией, Китаем и Евросоюзом", — подчеркнул американский лидер.
102-я годовщина независимости Эстонии будет отмечаться 24-го февраля.
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