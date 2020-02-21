Трамп поздравил президента Эстонии на два дня раньше Путина

Владимир Путин в своем поздравлении был краток.

"Уважаемая госпожа Президент, примите поздравления по случаю национального праздника Эстонской Республики — Дня независимости. Желаю Вам и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и успехов. С уважением, В. Путин", — говорится в поздравлении российского лидера.

Послание Трампа было более пространным: он дал высокую оценку вкладу Эстонии в НАТО, совместной работе ради мира и безопасности в Ираке и Афганистане, а также усилиям Эстонии в помощи Украине.

"Надеюсь на тесное сотрудничество и в дальнейшем, ведь нам нужно продвигать наши общие интересы в вопросах, связанных с НАТО, Россией, Китаем и Евросоюзом", — подчеркнул американский лидер.

102-я годовщина независимости Эстонии будет отмечаться 24-го февраля.