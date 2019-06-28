”Трагический привкус русских распевов”. Что думают эстонцы об идее включить в репертуар Певческого праздника песню на русском языке

”Сейчас я не могу представить, чтобы на Празднике песни прозвучала русская песня. Да, русских песен, которые нам не нравились, на певческих праздниках исполнялось достаточно, и поэтому в исторической памяти эстонцев русские хоровые распевы имеют трагический привкус”, — прокомментировал советник тартуской мэрии Индрек Мустиметс.
Студент Микаель Райхельгауц говорит, что многие его русскоязычные друзья собираются в эстом году посетить Певческий праздник. ”Все они хорошо говорят по-эстонски (хотя у большинства, действительно, имеется легкий акцент). Им нравится музыка Густава Эрнесакса, Мийны Хярма и Ало Маттийсена, и они действительно хорошо относятся к Эстонии”, — говорит молодой человек. По его мнению, было бы хорошо, если бы все эти люди могли выразить свои чувства на родном языке. ”Эту проблему можно было бы легко решить. Почему бы не включить в репертуар русскую песню, посвященную Эстонии? Мне кажется, для этого хорошо бы подошла, к примеру, ”Поэза об Эстонии” Игоря Северянина”.
Фольклорист Ингрид Рюйтель говорит, что русская песня на празднике если и могла бы прозвучать, то только тогда, когда ”все люди Эстонии, по крайней мере ее граждане, будут свободно говорить на эстонском языке и чтить его”. ”Сейчас до этого далеко. Но и тогда этот сигнал будет неверным, ведь прозвучит лишь одна песня на иностранном языке, и она будет русской”, — рассуждает Рюйтель.
”Мне кажется, это не сблизит эстонцев и русских. Во мне и, вероятно, во многих представителях моего поколения исполнение русской песни на певческом празднике вызвало бы чувство, что мы все-таки не совсем свободны, что нас по-прежнему хотят контролировать и напомнить нам, насколько малы мы на самом деле”, — отмечает она.
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