28.06.2019, 20:15

”Трагический привкус русских распевов”. Что думают эстонцы об идее включить в репертуар Певческого праздника песню на русском языке

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rus.delfi.ee
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”Трагический привкус русских распевов”. Что думают эстонцы об идее включить в репертуар Певческого праздника песню на русском языке
Foto: Ilmar Saabas

На празднике песни и танца, который состоится уже через неделю, несмотря на активную дискуссию в обществе, песня на русском языке не прозвучит. Издание Eesti Päevaleht приводит некоторые мнения по этому поводу.

”Художественная группа Праздника песни при составлении программы исходила из того, что праздник является одним из самых ярких процессов эстонской национальной культуры и само собой разумеется, что национальная культура у всех народов мира строится на родном языке”, — говорит художественный директор праздника Пеэтер Перенс.

”Эстонский народ малочисленнен и в сегодняшнем глобальном мире все малые языки находятся в опасности. В связи с этим логично, что эстонцы на своих певческих праздниках поют преимущественно именно на своем родном языке. Тот, кто умеет ценить и уважать свой родной язык, тот ценит и уважает и языки других народов”, — уверен он.

По словам семиотика Михкеля Куннуса вопрос заключается еще и в технической стороне вопроса: ”Если исполняющих песню на русском языке будет намного меньше или если уровень исполнения окажется существенно ниже, то хорошее намерение может закончиться противоположным результатом”.

Литературовед Маарья Вайно уверена, что песни на русском языке исполняться не должны. Она отмечает, что на первом песенном празднике звучали именно эстонские песни, а традиции на то и традиции, чтобы оставаться неизменными. ”Я считаю, что если кто-то выбрал своей страной Эстонию, то он должен выучить эстонский язык. Мы не должны менять язык для того, чтобы им стало лучше. Однако, если они живут здесь, то это их дом. Они также относятся к нашему культурному пространству, они — часть нас. Я призываю всех русских детей и русские семьи посетить праздник и вообще путешествовать по Эстонии. Ведь Эстония такая красивая, особенно летом!”

”Сейчас я не могу представить, чтобы на Празднике песни прозвучала русская песня. Да, русских песен, которые нам не нравились, на певческих праздниках исполнялось достаточно, и поэтому в исторической памяти эстонцев русские хоровые распевы имеют трагический привкус”, — прокомментировал советник тартуской мэрии Индрек Мустиметс.

Студент Микаель Райхельгауц говорит, что многие его русскоязычные друзья собираются в эстом году посетить Певческий праздник. ”Все они хорошо говорят по-эстонски (хотя у большинства, действительно, имеется легкий акцент). Им нравится музыка Густава Эрнесакса, Мийны Хярма и Ало Маттийсена, и они действительно хорошо относятся к Эстонии”, — говорит молодой человек. По его мнению, было бы хорошо, если бы все эти люди могли выразить свои чувства на родном языке. ”Эту проблему можно было бы легко решить. Почему бы не включить в репертуар русскую песню, посвященную Эстонии? Мне кажется, для этого хорошо бы подошла, к примеру, ”Поэза об Эстонии” Игоря Северянина”.

Фольклорист Ингрид Рюйтель говорит, что русская песня на празднике если и могла бы прозвучать, то только тогда, когда ”все люди Эстонии, по крайней мере ее граждане, будут свободно говорить на эстонском языке и чтить его”. ”Сейчас до этого далеко. Но и тогда этот сигнал будет неверным, ведь прозвучит лишь одна песня на иностранном языке, и она будет русской”, — рассуждает Рюйтель.

”Мне кажется, это не сблизит эстонцев и русских. Во мне и, вероятно, во многих представителях моего поколения исполнение русской песни на певческом празднике вызвало бы чувство, что мы все-таки не совсем свободны, что нас по-прежнему хотят контролировать и напомнить нам, насколько малы мы на самом деле”, — отмечает она.

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