”Трагический привкус русских распевов”. Что думают эстонцы об идее включить в репертуар Певческого праздника песню на русском языке

”Художественная группа Праздника песни при составлении программы исходила из того, что праздник является одним из самых ярких процессов эстонской национальной культуры и само собой разумеется, что национальная культура у всех народов мира строится на родном языке”, — говорит художественный директор праздника Пеэтер Перенс.

”Эстонский народ малочисленнен и в сегодняшнем глобальном мире все малые языки находятся в опасности. В связи с этим логично, что эстонцы на своих певческих праздниках поют преимущественно именно на своем родном языке. Тот, кто умеет ценить и уважать свой родной язык, тот ценит и уважает и языки других народов”, — уверен он.

По словам семиотика Михкеля Куннуса вопрос заключается еще и в технической стороне вопроса: ”Если исполняющих песню на русском языке будет намного меньше или если уровень исполнения окажется существенно ниже, то хорошее намерение может закончиться противоположным результатом”.

Литературовед Маарья Вайно уверена, что песни на русском языке исполняться не должны. Она отмечает, что на первом песенном празднике звучали именно эстонские песни, а традиции на то и традиции, чтобы оставаться неизменными. ”Я считаю, что если кто-то выбрал своей страной Эстонию, то он должен выучить эстонский язык. Мы не должны менять язык для того, чтобы им стало лучше. Однако, если они живут здесь, то это их дом. Они также относятся к нашему культурному пространству, они — часть нас. Я призываю всех русских детей и русские семьи посетить праздник и вообще путешествовать по Эстонии. Ведь Эстония такая красивая, особенно летом!”