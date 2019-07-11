Трагедия в Ляэне-Вирумаа: соцработники опровергают утверждения о неблагоприятной атмосфере в семье умершего от удушья мальчика

По сообщению полиции, во вторник между 11 и 12 часами в многоквартирном доме на улице Таллинна теэ в Хальяла было найдено тело шестилетнего мальчика. Причиной смерти предположительно является удушье. С места происшествия для проведения допроса были доставлены в полицию мать и отчим ребенка. По словам родного отца мальчика Яанно, его в помещение не пустили.

Непосредственно после обнаружения тела Яанно обратился в прессу и рассказал свою версию того, что происходило в доме, где жил его сын. Местные же чиновники его обвинения отрицают.

Мать мальчика Марилийз и отец Яанно разошлись прошлым летом. Расходились с претензиями, поэтому распределением права опеки занимался суд. Также о связанных с семьей проблемах осведомлена служба защиты детей и местные самоуправления. Для разрешения связанных с семейными отношениями проблем им было назначено опорное лицо.

Двое детей Яанно и Марилийз проживали вместе с матерью в Хальяла. Также с ними проживал ребенок отчима. По словам Яанно, ему запрещалось видеться с детьми, но Адонов говорит, что это неправда. Также мужчина обвинял Марилийз в постоянных гулянках в доме, но, по словам опорного лица, дом содержится в порядке, дети одеты хорошо и ничто не указывает на то, что у матери могут быть проблемы с алкоголем.

Какие события предшествовали смерти ребенка и каковы причины, до сих по неизвестно. По словам Яанно, накануне в доме опять гуляли и сын якобы позвонил ему и посетовал на проблемы во взаимоотношениях с ребенком нового мужа матери.

Специалисты службы по защите детей и социальный работник утверждают обратное. По их оценке, проблемы в семье были именно из-за отца, который не выказывал особого интереса к детям и не обсуждал с матерью связанные с детьми вопросы.