Традиция советского времени? Воспитательница заставляет детей спать лицом к стенке и стучит им по голове пальцем

”В январе этого года дети стали рассказывать, что перед тихим часом и во время сна учительница стучит им пальцем по голове, если они засыпают не так быстро, как того хочет она. Кроме того, они должны спать, отвернувшись к стенке”, — пишет один родитель.

Его слова подтвердил изданию и другой родитель: ”Этот же учитель будил детей во время тихого часа и приказывал перевернуться на другой бок, чтобы, засыпая и просыпаясь, никто из детей не смотрел друг на друга”. По словам женщины, у ее ребенка появились проблемы со сном, он стал бояться, что кто-то подойдет к его кровати, и из-за этого просыпается.

Член правления волостной управы Кристи Арон сказала изданию, что ”они решили помочь детскому саду в обучении персонала и ознакомить с более современными педагогическими приемами”.

По данным издания, сна ”по стойке смирно” от детей требуют и в одном из детских садов в волости Кадрина. Похоже, в регионе это своего рода многолетняя традиция. Редактор издания вспоминает, как в 1960-х в детском саду на бывшей улице Калинина в Раквере все дети должны были спать, повернувшись к окну и положив руку под подушку.