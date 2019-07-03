03.07.2019, 22:08

Традиция советского времени? Воспитательница заставляет детей спать лицом к стенке и стучит им по голове пальцем

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rus.delfi.ee
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Традиция советского времени? Воспитательница заставляет детей спать лицом к стенке и стучит им по голове пальцем
Shutterstock

Весной руководству одного из детских садов волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа от родителей поступила жалоба на воспитателя, использующего непедагогические методы воспитания. Обратились родители и в волосную управу, пишет Eesti Ekspress.

”В январе этого года дети стали рассказывать, что перед тихим часом и во время сна учительница стучит им пальцем по голове, если они засыпают не так быстро, как того хочет она. Кроме того, они должны спать, отвернувшись к стенке”, — пишет один родитель.

Его слова подтвердил изданию и другой родитель: ”Этот же учитель будил детей во время тихого часа и приказывал перевернуться на другой бок, чтобы, засыпая и просыпаясь, никто из детей не смотрел друг на друга”. По словам женщины, у ее ребенка появились проблемы со сном, он стал бояться, что кто-то подойдет к его кровати, и из-за этого просыпается.
Член правления волостной управы Кристи Арон сказала изданию, что ”они решили помочь детскому саду в обучении персонала и ознакомить с более современными педагогическими приемами”.

По данным издания, сна ”по стойке смирно” от детей требуют и в одном из детских садов в волости Кадрина. Похоже, в регионе это своего рода многолетняя традиция. Редактор издания вспоминает, как в 1960-х в детском саду на бывшей улице Калинина в Раквере все дети должны были спать, повернувшись к окну и положив руку под подушку.

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