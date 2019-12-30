30.12.2019, 21:38

Традиционный новогодний обед президента и правительства не состоится

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Традиционный новогодний обед президента и правительства не состоится
Foto: Jaanus Lensment

В этом году традиционная праздничная встреча министров и президента не состоялась, поскольку не удалось найти подходящее для всех время.

Президент Керсти Кальюлайд предложила встретиться с правительством в Кадриорге либо в четверг, либо в пятницу, однако подтверждение даты получено не было, поэтому встреча не состоялась, пишет rus.err.ee.

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ, комментируя этот вопрос, был немногословен: "Да, это событие не произошло, и я не считаю уместным подробно обсуждать эту тему", — сказал Линнамяэ.

В свою очередь коммуникационное бюро правительства сообщило ERR, что, к сожалению, правительству и президенту не удалось согласовать подходящую для встречи дату.

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