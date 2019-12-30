Традиционный новогодний обед президента и правительства не состоится

Президент Керсти Кальюлайд предложила встретиться с правительством в Кадриорге либо в четверг, либо в пятницу, однако подтверждение даты получено не было, поэтому встреча не состоялась, пишет rus.err.ee.

Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ, комментируя этот вопрос, был немногословен: "Да, это событие не произошло, и я не считаю уместным подробно обсуждать эту тему", — сказал Линнамяэ.

В свою очередь коммуникационное бюро правительства сообщило ERR, что, к сожалению, правительству и президенту не удалось согласовать подходящую для встречи дату.