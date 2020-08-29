Традиционная семья — самое опасное место для женщины? Разбираемся, правдиво ли скандальное заявление Микка Пярнитса

На основании слов Пярнитса проверим, действительно ли в Эстонии семья самое опасное место для женщины из-за сексуального и физического насилия.

Многие источники подтверждают, что семья и дом для женщины не являются безопасным местом. На странице сайта полиции, посвященной домашнему насилию, написано: "Согласно статистике, дом для женщины — самое небезопасное место". Это утверждение подтверждает и помощь жертвам насилия Ohvriabi.

Подкрепление заявлению дает проведенное Институтом Открытого Общества Эстонии в 2016 году исследование на тему домашнего насилия. Согласно исследованию, две трети случаев физического насилия в отношении женщин происходят в их собственном доме.

Исследование показывает, что 64% случаев физического насилия и 50% случаев сексуального насилия в отношении женщин происходят дома. Мужчины же чаще становятся жертвами насилия вне дома — 63% всех случаев произошли в общественных местах.

Если же источником сексуального и физического насилия в отношении женщин чаще всего является нынешний или бывший партнер, близкий друг или другой член семьи, то в случае с мужчинами это друзья, близкие, случайные знакомые, незнакомцы и только тогда уже другие члены семьи.

Согласно данным по совершенным в Эстонии преступлениям за 2019 год, каждое второе насильственное преступление связано с домашним насилием, а 81% жертв домашнего насилия — женщины. Это означает, что около 40% всех насильственных преступлениях — преступления домашнего насилия против женщин.

Таким образом статистика подтверждает, что самая большая опасность насилия для женщин исходит именно из семьи, поэтому Микк Пярнитс прав в своем утверждении.