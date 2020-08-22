"Традиционная семья — самое опасное место для ребенка". Речь и розовое платье писателя Микка Пярнитса взбудоражили эстонское общество

Во вторник восемь людей были удостоены премии за предотвращение насилия, среди которых были и писатель Микк Пярнитс. Его внешний вид, а также зачитанная речь вызвали острую реакцию в обществе, а министр юстиции Райво Аэг решил лишить Пярнитса премии.
Микк Пярнитс был удостоен премии за предотвращение насилия за аккаунт в Instagram ”Это не ОК”, который описывал случаи харрасмента в Эстонии и позже дал старт целой кампании в соцсетях.
На награждение Пярнитс пришел в розовом платье и на каблуках, что уже вызвало у многих возмущение. Сам писатель объяснил это тем, что официальный костюм — это как броня для мужчины, поэтому он надел платье, чтобы таким образом сделать себя уязвимым, каким наше общество видит женщин.
Однако еще больше возмущения у многих политиков, в том числе и участвовавшего в награждении Аэга, вызвала речь Пярнитса. В своей речи писатель подчеркнул, что эстонские законы способствуют педофилии, так как разрешают даже 60-летним мужчинам вступать в отношения с 14-летними по сути еще детьми.
Кроме того, он заявил, что традиционная семья — самое опасное место для ребенка и женщины, так как именно внутри семьи чаще всего происходит различного рода насилие, а его жертвы законом не защищены.
"Нам на уровне общества внушают, что женщина принадлежит государству и ее единственная функция — производить на свет маленьких эстонцев. […] Печально, но факт: видимо, нам придется ждать, когда к механизму создания законодательства попадут молодые и смелые граждане, которые идут в ногу со временем и могут стоять за привилегии всех людей, а не одних лишь мужчин", — подчеркнул писатель.
Закончил он свою речь тем, что задал вопрос: а насколько короткая юбка была у Эстонской Республики в 1940 году, тем самым сделав отсылку к распространенному в обществе оправданию харрасмента "сама виновата".
Как выяснилось на следующий день, список лауреатов премии не прошел бюрократический процесс — не был утвержден министром юстиции. Сам же Райво Аэг резко раскритиковал Микка Пярнитса за его высказывания и позже сообщил, что утверждать его кандидатуру на получение премии не будет.
Аэг аргументировал это тем, что высказывание писателя "неприличные" и якобы разжигают вражду. Его также задели слова Пярнитса о традиционной семье, которая, по мнению Аэга, является "оплотом надежности для очень многих людей".
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