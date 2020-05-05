Toyota бесплатно оказывает помощь на дорогах работникам экстренных служб

Марек Майде, генеральный директор отдела маркетинга Toyota Baltic AS, заявил, что программа услуга помощи на дороге Toyota включает непосредственную дорожную помощь, консультирование по телефону и буксировку до ближайшей официальной мастерской Toyota. Поддержка покрывает различные неполадки, которые могут произойти в это напряженное время, например, такие как: спустило колесо, закончилось топливо, сел аккумулятор или были утеряны ключи.

”Эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечить душевное спокойствие и поддержку тем замечательным людям, чью работу по борьбе с коронавирусом Covid-19 в условиях чрезвычайной ситуации невозможно переоценить: речь идет о сотрудниках медицинских, спасательных служб, а также полицейских. Достижение ими своего пункта назначения и обеспечение мобильности во время кризиса — это вопрос всеобщей безопасности”, — сказал Майде.

Инициатива запущена в сотрудничестве с партнером по дорожной помощи в странах Балтии — Green Wave. ”Все соответствующие сотрудники, работающие на передовой, могут получить поддержку, позвонив по круглосуточному телефону 800 44 11 и назвав при этом ключевое слово, которое будет сообщено сотрудникам больниц и служб спасения. Наш оператор окажет поддержку в связи с произошедшим инцидентом”, — говорит исполнительный директор Green Wave Мартин Нетц.

Помощь распространяется на медицинский персонал (в т.ч. врач, медсестра, парамедик, фармацевт или иной медицинский персонал, включая частную медицину); сотрудников полиции (полицейский, вспомогательный сотрудник полиции, сотрудник муниципальной полиции, прочие сотрудники полиции); сотрудников спасательных служб (спасатель, пожарный, работник скорой помощи или другой спасатель). Услуга бесплатна с 1 мая до 31 августа 2020 года. Подробнее - на ru.toyota.ee/helping-helpers

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!