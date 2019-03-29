29.03.2019, 10:45

Тотальный диктант в Таллинне прочитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

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rus.delfi.ee
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Stanislav Cherchesov
Stanislav CherchesovFoto: Mikhail Voskresenskiy, Sputnik

Таллиннский оргкомитет акции ”Тотальный диктант” продолжает радовать участников приятными сюрпризами. Сегодня было объявлено имя знаменитого гостя, который станет диктатором на третьей площадке в Таллинне, до сих пор державшееся в секрете, сообщает Raepress.

”Настала пора рассказать еще об одном подарке для таллиннских поклонников Тотального диктанта — на одной из площадок текст зачитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Уверен, его участие в акции привлечет всех тех, кто пережил бурю эмоций, болея за российскую команду на прошедшем Чемпионате мира по футболу, — сказал глава Таллиннского оргкомитета акции, председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт. — В этом году участникам акции придется сделать непростой выбор, определяясь с площадкой: автор текста Павел Басинский выступит в качестве диктатора в Центре русской культуры, Кирилл Кяро — в спортивном холле ”Калев”, а Станилав Черчесов — в Ласнамяэском легкоатлетическом холле”.

Станислав Черчесов — главный тренер сборной России по футболу, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер, под началом которого команда достигла высоких результатов на прошедшем летом 2018 года Чемпионате мира.

”Не секрет, что я — профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли — интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею, — поделился Станислав Черчесов. — Замечательно, что в Таллинне множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом”.

Станислав Черчесов также отметил, что у него на родине, в Северной Осетии, Тотальный диктант давно уже перестал быть малоизвестным новшеством: четыре года назад он был впервые написан во Владикавказе, с тех пор число принимающих участие в акции стабильно растет.

”Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка Тотального диктанта ничем не уступает футбольному полю. Ведь и в Тотальном диктанте, и в спорте есть общий принцип: важна не победа, а участие. Поздравляю всех таллинцев с титулом Столицы Тотального диктанта-2019 и приглашаю поучаствовать в акции!”, — сказал главный тренер сборной России по футболу.

Ранее диктант в Таллинне зачитывали известные артисты Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник, Виктор Сухоруков и Дима Билан.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.

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