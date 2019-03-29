Тотальный диктант в Таллинне прочитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

”Не секрет, что я — профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли — интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею, — поделился Станислав Черчесов. — Замечательно, что в Таллинне множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом”.

Станислав Черчесов также отметил, что у него на родине, в Северной Осетии, Тотальный диктант давно уже перестал быть малоизвестным новшеством: четыре года назад он был впервые написан во Владикавказе, с тех пор число принимающих участие в акции стабильно растет.

”Конечно, было бы более ожидаемо и привычно посетить ваш чудесный город, что называется, по спортивной линии. Но и площадка Тотального диктанта ничем не уступает футбольному полю. Ведь и в Тотальном диктанте, и в спорте есть общий принцип: важна не победа, а участие. Поздравляю всех таллинцев с титулом Столицы Тотального диктанта-2019 и приглашаю поучаствовать в акции!”, — сказал главный тренер сборной России по футболу.

Ранее диктант в Таллинне зачитывали известные артисты Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник, Виктор Сухоруков и Дима Билан.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.