"Тотальный диктант" состоится в апреле следующего года

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, с годами ”Тотальный диктант” стал ярким, ожидаемым событием и настоящим праздником для людей, которые считают ценностью грамотное владение родным языком.

”Любители русского языка уже могут отметить в календаре на 2021 год этот день, когда сотни тысяч человек опять соберутся в разных уголках планеты, чтобы вместе написать диктант, — отметил Белобровцев. — Таллиннские организаторы акции всегда творчески подходили к ее проведению, нам всегда удавалось найти интересных ”диктаторов”, и мы обязательно найдем таковых и в следующем году”.

По словам вице-мэра, несмотря на пандемию коронавируса, организаторам ”Тотального диктанта” удалось сохранить последовательное проведение акции и в этом году, за счет успешного применения технологичных решений.

”В течение многих лет акция проходила весной, однако в этом году впервые была перенесена на осень из-за пандемии коронавируса. Во избежание риска новой вспышки коронавируса было принято решение провести диктант в онлайн-формате. 17 октября текст диктанта был зачитан в прямом эфире на официальном сайте акции totaldict.ru, — напомнил Белобровцев. — Но все же хотелось бы верить в то, что в следующем году все связанные с коронавирусом ограничения останутся в прошлом и диктант состоится в привычном виде”.

Таллинн участвует в международной акции грамотности с 2013 года и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. В прошлом году Таллинн удостоился звания столицы акции.

”Тотальный диктант” — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый ”Тотальный диктант” провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году ”Тотальный диктант” написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран. Авторами диктанта в разное время были Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.