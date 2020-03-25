”Тотальный диктант” отменен, но онлайн-занятия ”Русский по субботам” продолжаются

Курсы по подготовке к диктанту ”Русский по субботам” пользуются неизменной популярностью, поэтому желающим будет предложена возможность пройти их, но в виду ограничений, вызванных режимом чрезвычайного положения, не в аудитории Таллиннского университета, а прямо у себя дома. Онлайн-занятие проведет филолог Наталья Чуйкина. Начало последнего перед диктантом занятия — в ближайшую субботу в 11:00.

Присоединиться к прямому эфиру ”Русского по субботам” можно будет на сайте Stolitsa.ee, также трансляция будет вестись через социальную сеть Facebook. В комментариях можно будет оставлять свои вопросы, чтобы получить объяснения филолога.