25.03.2020, 19:26

”Тотальный диктант” отменен, но онлайн-занятия ”Русский по субботам” продолжаются


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Rahvusvaheline üritus Totaalne etteütlus
Foto: Rauno Volmar

Ввиду чрезвычайного положения организаторам пришлось отменить проведение ”Тотального диктанта”, но русскоговорящим жителям столицы будет предложена возможность 4 апреля поучаствовать в специальном ”Таллиннском диктанте” на русском языке. В субботу, 28 марта, в 11:00 на портале Stolitsa.ee продолжатся подготовительные курсы.

Курсы по подготовке к диктанту ”Русский по субботам” пользуются неизменной популярностью, поэтому желающим будет предложена возможность пройти их, но в виду ограничений, вызванных режимом чрезвычайного положения, не в аудитории Таллиннского университета, а прямо у себя дома. Онлайн-занятие проведет филолог Наталья Чуйкина. Начало последнего перед диктантом занятия — в ближайшую субботу в 11:00.

Присоединиться к прямому эфиру ”Русского по субботам” можно будет на сайте Stolitsa.ee, также трансляция будет вестись через социальную сеть Facebook. В комментариях можно будет оставлять свои вопросы, чтобы получить объяснения филолога.

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