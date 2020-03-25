”Тотальный диктант” отменен, но онлайн-занятия ”Русский по субботам” продолжаются
Ввиду чрезвычайного положения организаторам пришлось отменить проведение ”Тотального диктанта”, но русскоговорящим жителям столицы будет предложена возможность 4 апреля поучаствовать в специальном ”Таллиннском диктанте” на русском языке. В субботу, 28 марта, в 11:00 на портале Stolitsa.ee продолжатся подготовительные курсы.
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