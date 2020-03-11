Тотальный диктант-2020: стало известно, кто еще зачитает текст в Таллинне

Подготовка к Тотальному диктанту с каждой неделей становится все активнее. На этой неделе автопробег акции стартует из Таллинна в столицу акции 2020 года — Санкт-Петербург. Организаторы также рассказали, кто еще зачитает текст в Таллинне.
”Таллинн является родным городом множества талантливых людей. Было бы досадно не воспользоваться этим, поэтому по сложившейся в последние годы традиции в нашем городе текст прочтут сразу несколько замечательных артистов, — рассказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — На прошлой неделе стало известно, что одним из диктующих станет успешный российский актер Дмитрий Пчела. Приоткроем завесу и назовем имя еще одного почетного гостя таллиннского Тотального диктанта — к нам приедет Павел Ворожцов, популярный артист театра и кино, сделавший первые шаги в профессии в Таллинне”.
Павел Ворожцов в 2006-2007 годах служил в Русском театре Эстонии, а теперь является артистом МХТ имени Чехова. Среди его киноролей — роли в картинах ”Бесы”, ”Ликвидация”, ”Духless 2” и многих других фильмах и сериалах.
В среду, 11 марта, из Таллинна в Санкт-Петербург отправится автопробег, чтобы официально передать статус столицы акции. В состав делегации входят руководитель диктанта Ольга Ребковец, лингвист Антон Сомин, писатель Виталий Сероклинов и другие. Маршрут пройдет через Ригу, Калининград, Варшаву, города Беларуси и России. Первого апреля состоится церемония передачи статуса Петербургу.
Таллинн участвует в международной акции грамотности с 2013 года, и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. В прошлом году Таллинн удостоился звания столицы акции.
Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2019 году событие прошло в 81 стране, объединив 236 тысяч человек в 1200 городах. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.
Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.
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