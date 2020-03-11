Тотальный диктант-2020: стало известно, кто еще зачитает текст в Таллинне

В среду, 11 марта, из Таллинна в Санкт-Петербург отправится автопробег, чтобы официально передать статус столицы акции. В состав делегации входят руководитель диктанта Ольга Ребковец, лингвист Антон Сомин, писатель Виталий Сероклинов и другие. Маршрут пройдет через Ригу, Калининград, Варшаву, города Беларуси и России. Первого апреля состоится церемония передачи статуса Петербургу.

Таллинн участвует в международной акции грамотности с 2013 года, и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. В прошлом году Таллинн удостоился звания столицы акции.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2019 году событие прошло в 81 стране, объединив 236 тысяч человек в 1200 городах. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.

Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.

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