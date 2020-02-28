Тотальный диктант-2020 пройдет в ”Котле культуры”. Организаторы огласили подробности

Напомним, что автором текста диктанта в этом году стал писатель Андрей Геласимов. Он прочитает текст на главной площадке акции в столице Тотального диктанта—2020, которой стал Санкт-Петербург. Текст, четыре части которого напишут участники акции 4 апреля, посвящен жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

Ежегодные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут традиционно проходить по субботам в 11:00 в Таллиннском университете и начнутся за три недели до проведения акции — 14 марта. Онлайн курсы будут открыты на сайте акции totaldict.ru.

В марте также начнется автопробег — Тотальное путешествие, в ходе которого статус столицы Тотального диктанта официально будет передан от Таллинна Санкт-Петербургу. Несмотря на то, что города находятся совсем близко, организаторы проложили маршрут через Латвию, Литву, Калининградскую область, Польшу и Беларусь.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.