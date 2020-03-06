Тотальный диктант-2020: первый "диктатор" – Дмитрий Пчела
Тотальный диктант пройдет по всему миру уже совсем скоро, 4 апреля. Сегодня организаторы раскрыли имя одного из приглашенных гостей - текст диктанта прочтет актер Дмитрий Пчела.
Тотальный диктант пройдет по всему миру уже совсем скоро, 4 апреля. Сегодня организаторы раскрыли имя одного из приглашенных гостей - текст диктанта прочтет актер Дмитрий Пчела.
Мы всегда приглашаем на роль диктаторов текста интереснейших людей. Особенно приятно, когда есть возможность позвать на эту почетную роль наших знаменитых соотечественников, — отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — В прошлом году диктовать текст диктанта к нам приехал всеми любимый актер Кирилл Кяро, а в ”Тотальном диктанте” этого года одним из диктаторов выступит еще один популярный артист — Дмитрий Пчела”.
Дмитрий Пчела — успешный российский актер родом из Таллинна. Свою актерскую карьеру начинал на сцене Русского театра Эстонии. Известно, что это не единственный диктатор, организаторы приготовили для участников и другие сюрпризы.
В этом году основные площадки города будут сконцентрированы в ”Котле культуры”, именно там пройдут приуроченные к акции мероприятия. Ежегодные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут традиционно проходить по субботам в 11:00 в Таллиннском университете и начнутся за три недели до проведения акции — 14 марта. Онлайн курсы будут открыты на сайте акции totaldict.ru.
Таллинн участвует в международной акции грамотности с 2013 года, и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. В прошлом году Таллинн удостоился звания столицы акции.
Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2019 году событие прошло в 81 стране, объединив 236 тысяч человек в 1200 городах. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.
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