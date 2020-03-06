Тотальный диктант-2020: первый "диктатор" – Дмитрий Пчела

Мы всегда приглашаем на роль диктаторов текста интереснейших людей. Особенно приятно, когда есть возможность позвать на эту почетную роль наших знаменитых соотечественников, — отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — В прошлом году диктовать текст диктанта к нам приехал всеми любимый актер Кирилл Кяро, а в ”Тотальном диктанте” этого года одним из диктаторов выступит еще один популярный артист — Дмитрий Пчела”.

Дмитрий Пчела — успешный российский актер родом из Таллинна. Свою актерскую карьеру начинал на сцене Русского театра Эстонии. Известно, что это не единственный диктатор, организаторы приготовили для участников и другие сюрпризы.

В этом году основные площадки города будут сконцентрированы в ”Котле культуры”, именно там пройдут приуроченные к акции мероприятия. Ежегодные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут традиционно проходить по субботам в 11:00 в Таллиннском университете и начнутся за три недели до проведения акции — 14 марта. Онлайн курсы будут открыты на сайте акции totaldict.ru.

Таллинн участвует в международной акции грамотности с 2013 года, и в последние несколько лет становится самой большой площадкой в мире. В прошлом году Таллинн удостоился звания столицы акции.