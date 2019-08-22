Торопитесь, а то не успеете! Сегодня открывается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Фонд интеграции предоставляет возможность бесплатно изучать разговорный эстонский язык на курсах уровня А2 — С1 в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме и Йыхви. Каждый желающий может выбрать курс в соответствии с уровнем владения эстонским языком, а также предпочтениями по времени, месту и языковой школе.

Выбор рекомендуется сделать заранее, используя для этого опубликованные на сайте Фонда расписание курсов, языковой тест и практические советы. Всю информацию найти и зарегистрироваться можно по адресу www.integratsioon.ee.