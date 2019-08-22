22.08.2019, 07:50

Торопитесь, а то не успеете! Сегодня открывается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

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Kirjandi kirjutamineFoto: Andres Putting

Сегодня, 22 августа в 10 часов на сайте Фонда интеграции откроется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. На 72 курсах смогут пройти обучение 1 152 человек.

Фонд интеграции предоставляет возможность бесплатно изучать разговорный эстонский язык на курсах уровня А2 — С1 в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме и Йыхви. Каждый желающий может выбрать курс в соответствии с уровнем владения эстонским языком, а также предпочтениями по времени, месту и языковой школе.

Выбор рекомендуется сделать заранее, используя для этого опубликованные на сайте Фонда расписание курсов, языковой тест и практические советы. Всю информацию найти и зарегистрироваться можно по адресу www.integratsioon.ee.

Все, кто не зарегистрируются на бесплатные курсы эстонского языка, приглашаются на бесплатные персональные консультации и инфочасы по изучению эстонского языка. Подробную информацию можно получить на эстонском, английском и русском языках на сайте Фонда интеграции, позвонив по бесплатному телефону 800 9999 или написав по адресу info@integratsiooniinfo.ee.

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