Торгово-развлекательный центр T1 нарушает ночной покой соседей. Призывы полиции к порядку успеха не имеют

"Могу честно и без преувеличения сказать, что спокойно спать я не могу с первых выходных лета. Каждая ночь на выходных проходит в разговорах с полицией или в ожидании на телефонной линии Центра тревоги. Вся эта музыка и галдёж, доносящийся с балконов центра был абсолютно невыносим", — говорит живущий через дорогу от центра Маргус (имя изменено — ред.).

С проблемой шума в первый раз мужчина столкнулся еще летом прошлого года, но тогда ее быстро урегулировали. Он связался с организатором мероприятий и проблема разрешилась. Но в этом году всё пошло по-другому.

Этим летом на террасе T1 праздники организовывает другая фирма, и общение с ними проходит сложнее. Даже когда на место приезжает полиция и приказывает сделать музыку потише, после ухода стражей порядка всё продолжается по-прежнему. А бывает, что после визита полиции музыку делают даже громче.

По мнению Маргуса, T1 относится к проблеме безучастно, а полиция не в состоянии ничего сделать для улучшения ситуации. "На протяжении всего лета, практически каждое воскресенье общаюсь с ними (с полицией — ред.). Но законы не позволяют им ничего сделать".

Ответственный за Ласнамяэ и Пирита в Пыхьяской префектуре полиции Сергей Никифоров говорит, что в начале августа полиция направила организаторам вечеринок в T1 соответствующее письмо о нарушении покоя граждан.

"Мы неоднократно выезжали по вызовам и просили прекратить нарушения, по просьбе полицейских музыку делали потише. К сожалению, нарушения продолжаются, поэтому в конце августа мы возбудили дело по статье о нарушении общественного порядка", — сообщил Никифоров.

Управляющий центром T1 Аллан Реммелкоор в курсе, что по выходным на внешней террасе четвертого этажа проводятся различные мероприятия. Но, по его словам, нельзя определенно говорить о нарушении ночного покоя, когда уровень шума не измерялся. "Нельзя принимать решения лишь только на базе того, что шум кажется слишком громким", — говорит он.

Как сказал Реммелкоор, с окончанием лета мероприятия на внешних террасах закончатся, но измерения уровня шума помогут скорректировать планы на следующий сезон.