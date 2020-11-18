Торговавший амфетамином мужчина отправится за решетку на 14 лет

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. К этому сроку было прибавлено действующее условное наказание, в результат чего общий срок наказания составил 14 лет тюрьмы.
Кроме того, мужчина должен заплатить в доход государства 7714,50 евро в качестве штрафа и покрытия расходов на экспертизу.
Общая стоимость амфетамина и метамфетамина, находившегося в обращении у Петра, составляет евро 111 431,60 евро.
Обвиняемый свою вину признал. Также, по оценке суда, его вина была доказана и на заседании.
Решение пока в силу не вступило.
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