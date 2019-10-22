Торговавшей запрещенным химикатом MMS фирме выписали штраф
Департамент здоровья выписал штраф фирме OÜ Living Minerals, которая продолжала торговать запрещенным химикатом MMS вопреки введенному в начале года запрету, передает rus.err.ee.
Департамент здоровья выписал штраф фирме OÜ Living Minerals, которая продолжала торговать запрещенным химикатом MMS вопреки введенному в начале года запрету, передает rus.err.ee.
Штраф за торговлю запрещенным косметическим продуктов "минеральное средство для полоскания рта MMS" назначен в размере 600 евро, сообщил департамент во вторник.
MMS был запрещен к продаже в начале февраля 2019 года из-за содержания в нем хлора: прием внутрь вещества может сопровождаться болями в животе и рвотой — специалисты подчеркивали, что речь идет об опасном химикате, при обращении с которым необходимо использовать резиновые перчатки, и подобные MMS жидкости также нельзя выливать в раковину, их можно утилизировать только в пунктах сбора опасных отходов.
На распространение в Эстонии этого вещества СМИ обратили внимание еще в 2015 году, однако для введения запрета потребовалось несколько лет.
По сообщению департамента, начатая в июле этого года проверка показала, что запрет не выполняется и предприятие продолжало торговать химикатом в интернет-магазине, изменив его название.
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