ТОП высших учебных заведений: какие вузы и специальности помогают быстрее всего найти работу

За высшими школами здравоохранения следовали Estonian Business School и Таллиннская высшая техническая школа, 88% выпускникам которых также не пришлось долго искать подходящую работу. В первую десятку вошли также Эстонский колледж инфотехнологии TalTech, Таллиннский технический университет (TalTech), Академия общественной безопасности, Эстонская авиационная академия, Таллиннский университет и Тартуский университет.
ТОП 10 вузов, предоставивших образование, которое помогло быстрее всего найти работу:
Место
(Место в 2018 г.)
Высшее учебное заведение
% отвечавших, которые нашли работу в течение двух месяцев после окончания вуза
1.
3.
Тартуская высшая школа здравоохранения
94%
2.
2.
Таллиннская высшая школа здравоохранения
93%
3.
-
Estonian Business School
88%
4.
4.
Таллиннская высшая техническая школа
88%
5.
1.
Эстонский колледж инфотехнологий (TalTech)
86%
6.
6.
Таллиннский технический университет (TalTech)
83%
7.
5.
Академия общественной безопасности
78%
8.
7.
Эстонская авиационная академия
77%
9.
9.
Таллиннский университет
71%
10.
8.
Тартуский университет
71%
”79% выпускников вузов нашли подходящую работу в течение пары месяцев после окончания вуза. С другой стороны, нужно добавить, что большая часть (59%) этих выпускников уже работали во время учебы, это подтверждает, насколько важно при поиске хорошей работы иметь не только знания, но и практический опыт”, — прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт.
Хенри Аувяэрт добавил, что каждый десятый выпускник после окончания вуза неожиданно обнаруживает, что работодатели вовсе не ждут их с распростертыми объятиями, и полученное образование не давало им ожидаемых преимуществ. ”Десятая часть отвечавших отметили, что после окончания вуза поиск подходящей работы занял у них более года. Поэтому выбирать профессию нужно осознанно и проанализировать, на какие навыки будет расти спрос в следующие десять лет. Непродуманный выбор вуза просто продлит детство и не поможет сделать первый важный шаг на рынке труда”.
Самую высокую зарплату прогнозируют себе студенты Estonian Business School
25% отвечавших еще находились в процессе приобретения высшего образования, что дало возможность исследовать и среди студентов прогнозы в области зарплаты на их первом месте работы после получения высшего образования. С самым высоким ожиданием по зарплате планируют войти на рынок труда студенты Estonian Business School, которые хотели бы получать в среднем брутто-зарплату минимум 2227 евро. В первую тройку по ожиданиям в области зарплаты вошли также студенты Таллиннской высшей технической школы, которые хотели бы войти на рынок труда с брутто-зарплатой 2008 евро, и студенты Эстонского университета предпринимательства Mainor с ожиданием по брутто-зарплате 1833 евро.
Несмотря на то, что выпускники высших школ здравоохранения быстро находят работу, из исследования выяснилось, что ожидания этих студентов по зарплате сохраняются на границе средней зарплаты в Эстонии. Студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения прогнозируют себе брутто-зарплату 1446 евро, а студенты Тартуской высшей школы здравоохранения — 1380 евро.
Чему нужно учиться, чтобы была работа?
По мнению отвечавших, хорошую работу найти легче, если пойти учиться на такие специальности, как архитектура и инженерные науки, фармация, управление воздушным транспортным средством, сестринское дело, право, здоровье и wellness, образование, психология, дизайн, инфотехнология или бизнес, предпринимательство и управление.
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