ТОП высших учебных заведений: какие вузы и специальности помогают быстрее всего найти работу

За высшими школами здравоохранения следовали Estonian Business School и Таллиннская высшая техническая школа, 88% выпускникам которых также не пришлось долго искать подходящую работу. В первую десятку вошли также Эстонский колледж инфотехнологии TalTech, Таллиннский технический университет (TalTech), Академия общественной безопасности, Эстонская авиационная академия, Таллиннский университет и Тартуский университет.

ТОП 10 вузов, предоставивших образование, которое помогло быстрее всего найти работу:

”79% выпускников вузов нашли подходящую работу в течение пары месяцев после окончания вуза. С другой стороны, нужно добавить, что большая часть (59%) этих выпускников уже работали во время учебы, это подтверждает, насколько важно при поиске хорошей работы иметь не только знания, но и практический опыт”, — прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт.

Хенри Аувяэрт добавил, что каждый десятый выпускник после окончания вуза неожиданно обнаруживает, что работодатели вовсе не ждут их с распростертыми объятиями, и полученное образование не давало им ожидаемых преимуществ. ”Десятая часть отвечавших отметили, что после окончания вуза поиск подходящей работы занял у них более года. Поэтому выбирать профессию нужно осознанно и проанализировать, на какие навыки будет расти спрос в следующие десять лет. Непродуманный выбор вуза просто продлит детство и не поможет сделать первый важный шаг на рынке труда”.

Самую высокую зарплату прогнозируют себе студенты Estonian Business School

25% отвечавших еще находились в процессе приобретения высшего образования, что дало возможность исследовать и среди студентов прогнозы в области зарплаты на их первом месте работы после получения высшего образования. С самым высоким ожиданием по зарплате планируют войти на рынок труда студенты Estonian Business School, которые хотели бы получать в среднем брутто-зарплату минимум 2227 евро. В первую тройку по ожиданиям в области зарплаты вошли также студенты Таллиннской высшей технической школы, которые хотели бы войти на рынок труда с брутто-зарплатой 2008 евро, и студенты Эстонского университета предпринимательства Mainor с ожиданием по брутто-зарплате 1833 евро.

Несмотря на то, что выпускники высших школ здравоохранения быстро находят работу, из исследования выяснилось, что ожидания этих студентов по зарплате сохраняются на границе средней зарплаты в Эстонии. Студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения прогнозируют себе брутто-зарплату 1446 евро, а студенты Тартуской высшей школы здравоохранения — 1380 евро.

Чему нужно учиться, чтобы была работа?

По мнению отвечавших, хорошую работу найти легче, если пойти учиться на такие специальности, как архитектура и инженерные науки, фармация, управление воздушным транспортным средством, сестринское дело, право, здоровье и wellness, образование, психология, дизайн, инфотехнология или бизнес, предпринимательство и управление.