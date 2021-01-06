ТОП-6 проблемных светофоров Таллинна — по версии RusDelfi

Проблемы на дорогах — одна из любимых тем читателей RusDelfi. В этой подборке мы написали о самых плохих светофорах Таллинна — непродуманных, лишних, смешных. Естественно, у автомобилист есть свой личный ТОП — пишите ваши варианты (с фото и короткой историей) на почту rus@delfi.ee или просто в комментариях под статьей.
Теэстузе и Ситси
Новые светофоры на переделанном перекрестке Теэстузе — Копли — Ситси. Раньше там не было светофоров, и организация движения была совсем другой. Для новичков это был довольно сложный участок, но после нескольких попыток все становилось понятным. В этом году там решили установить светофоры во все стороны, что повлияло на скорость движения. Теперь, направляясь с Ситси на Теэстузе, нужно стоять в пробке (вместе с автобусом № 3). Из Тестузе на все направления в часы пик — так же. Раньше такого не было.
Выезд Татари - Лийвалайа
Выезжая с улицы Татари на Лийвалайа, замечаешь странную картину — на одном столбе висят два светофора, обозначающие одно и то же. Тут можно повернуть только направо, судя по синему знаку. Нижний и верхний светофоры показывают, что можно повернуть только направо, то есть они одинаковые. Кажется, одного было бы и так достаточно.
Кристийне кескус
Организация движения на перекрестке возле "Кристинки" часто обсуждается в социальных сетях. Так как сейчас мы пишем только о светофорах, не будем вдаваться в подробности самого движения. Лишь отметим, что тут установлен один из самых "быстрых" светофоров.
Когда с Тулика поворачиваешь налево в сторону Эндла, можно простоять в пробке приличное количество времени. Успеют только самые первые 2-3 машины, либо владельцы Ferrari. Из-за этого зачастую вся улица Тулика из Пыхья-Таллинаа в Кристийне стоит, ведь для поворота налево там совсем короткие полосы.
Пешеходный у выхода из "Кристийне кескуса"
Вдобавок можно отметить пешеходный переход от торгового центра на противоположную сторону дороги, прямо возле главного выхода. Проблема в том, что его нельзя пройти насквозь, а островок безопасности слишком маленький и выглядит вопреки названию небезопасно. Жалуются и велосипедисты — не все двухколесные помещаются на островке. И это совсем не тихая улочка на окраине, а оживленная дорога в 8 полос. Особенно стоит задуматься об этом в дождливую и "грязную" погоду. Таких дней в Эстонии более чем достаточно.
Лубья и Вилмси
Очень сложная система и на улице Лубья, возле здания суда. Если повернуть с Тарту мнт направо, затем с улицы Лубья на Вилмси, то непросто будет сориентироваться и не сбить людей. Проблема в том, что в то время как вы поворачиваете налево, на Вилмси у пешеходов горит зеленый сигнал, но вы с водительского сидения этого не увидите. Добавим сюда стоб (на снимке ниже около него едет туристический автобус), за которым может скрыться переходящий дорогу пешеход и долгие зимние вечера.
На обычном Х-образном перекрестке с этим нет заморочек. Но это место совсем другое. Возможно, если бы светофоры и пешеходные переходы установили бы ближе к середине, было бы проще не подвергать опасности участников движения. Другой вариант — поставить поворот налево со стрелкой.
Тарту мнт — Лийвалайа возле Стокманна
Когда поворачиваешь налево с Тартуского шоссе на "главную артерию" города, то у тебя светофор со стрелкой — ты не должен пропускать пешеходов. Загвоздка в том, что уже при мигающем желтом или только что загоревшемся красным у пешеходов возле Стокманна включается зеленый.
Все жители столицы знают, как наши автомобилисты любят запрыгнуть в последний вагон и проехать перекресток уже на давно забытый "зеленый". Промежуток между красным у машин и зеленым для пешеходов — слишком короткий.
Итог. У всех есть свои "любимые" участки дорог. В этом тексте мы писали исключительно про светофоры, в хаотичном порядке. Если вы знаете другие нелогичные решения в установке или работе светофоров в Таллинне и других городах Эстонии, пишите на rus@delfi.ee или на страницу RusDelfi в Facebook. Приложите фото или видео, а также короткую историю, что там не так.
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