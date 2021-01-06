ТОП-6 проблемных светофоров Таллинна — по версии RusDelfi

Теэстузе и Ситси





Фото: Управа Пыхья-Таллинна

Новые светофоры на переделанном перекрестке Теэстузе — Копли — Ситси. Раньше там не было светофоров, и организация движения была совсем другой. Для новичков это был довольно сложный участок, но после нескольких попыток все становилось понятным. В этом году там решили установить светофоры во все стороны, что повлияло на скорость движения. Теперь, направляясь с Ситси на Теэстузе, нужно стоять в пробке (вместе с автобусом № 3). Из Тестузе на все направления в часы пик — так же. Раньше такого не было.

Выезд Татари - Лийвалайа





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Выезжая с улицы Татари на Лийвалайа, замечаешь странную картину — на одном столбе висят два светофора, обозначающие одно и то же. Тут можно повернуть только направо, судя по синему знаку. Нижний и верхний светофоры показывают, что можно повернуть только направо, то есть они одинаковые. Кажется, одного было бы и так достаточно.

Кристийне кескус





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Организация движения на перекрестке возле "Кристинки" часто обсуждается в социальных сетях. Так как сейчас мы пишем только о светофорах, не будем вдаваться в подробности самого движения. Лишь отметим, что тут установлен один из самых "быстрых" светофоров.

Когда с Тулика поворачиваешь налево в сторону Эндла, можно простоять в пробке приличное количество времени. Успеют только самые первые 2-3 машины, либо владельцы Ferrari. Из-за этого зачастую вся улица Тулика из Пыхья-Таллинаа в Кристийне стоит, ведь для поворота налево там совсем короткие полосы.

Пешеходный у выхода из "Кристийне кескуса"





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Вдобавок можно отметить пешеходный переход от торгового центра на противоположную сторону дороги, прямо возле главного выхода. Проблема в том, что его нельзя пройти насквозь, а островок безопасности слишком маленький и выглядит вопреки названию небезопасно. Жалуются и велосипедисты — не все двухколесные помещаются на островке. И это совсем не тихая улочка на окраине, а оживленная дорога в 8 полос. Особенно стоит задуматься об этом в дождливую и "грязную" погоду. Таких дней в Эстонии более чем достаточно.

Лубья и Вилмси