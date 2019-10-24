ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, которые скоро вступят в силу в Эстонии
В последние месяцы нам постоянно что-то запрещают и в чем-то ограничивают. Читайте ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, поверьте, некоторые вас удивят.
В последние месяцы нам постоянно что-то запрещают и в чем-то ограничивают. Читайте ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, поверьте, некоторые вас удивят.
Татуировки и солярий
Министерство социальных дел отправило на согласование законопроект, который запрещает несовершеннолетним делать татуировки и посещать солярий.
Причина: чернила содержат канцерогенные соединения, а это повышает вероятность развития рака. Исследования, на которые ссылается министерство, гласят: использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы. Скорее всего, закон вступит в силу в сентябре 2020 года.
Алкоголь
Мэр Таллинна Михаил Кылварт хочет запретить продажу спиртных напитков в алкогольных магазинах, которые находятся ближе 150 метров от учебных заведений. А также ограничить продажу алкоголя в барах: начинать не ранее 10 утра, заканчивать в 2 часа ночи перед рабочим и в 3 часа ночи перед выходным днем.
Причина: нужно бороться с алкоголизмом и подавать хороший пример школьникам, а тому, кто пьет в 7 утра нужна помощь, а не бутылка.
Электронные сигареты
С 1 июля 2019 Министерство социальных дел запретило использование вкусовых добавок для заправки электронных сигарет. Плюс, нельзя продавать жидкости и "вейпы" по интернету. Из-за акцизов подскочили и цены: жидкости стали втрое дороже.
Причина: согласно докладу министерства, э-курение вредно, а "отраву" в интернете может заказать несовершеннолетний. Подробнее здесь.
Пластиковая посуда
С 1 октября на публичных мероприятиях в Таллинне нельзя сервировать еду и напитки в пластиковую посуду, вдобавок запрещено использовать пластмассовые столовые приборы.
Причина: защита природы и более безопасное сжигание мусора.
Нестерилизованные кошки
В Нарве рассматривают проект, по которому все (еще раз, все) владельцы кошек и собак должны кастрировать своих животных. Исключение — породистые и пожилые питомцы.
Причина: приюты переполнены, а уничтожать маленьких "пушистиков" — нецивилизованно.
Несмотря на вышеперечисленные запреты, у Эстонии достаточно высокий индекс демократии — 7.97. Мы на 23-м месте в мире. Это, например, выше Латвии — 7.38 (38-е место), но ниже Финляндии 9.14 — (8-е место). Лидирует в рейтинге Норвегия — 9.87, а у нашего восточного соседа России рейтинг совсем низкий — 2.94 (144-е место).
Дорогие читатели, напишите нам, согласны ли вы с этими запретами и какие вас настораживают больше всего? Наша э-почта: rus@delfi.ee
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