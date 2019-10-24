ТОП-5 запретов по версии RusDelfi, которые скоро вступят в силу в Эстонии

Татуировки и солярий

Министерство социальных дел отправило на согласование законопроект, который запрещает несовершеннолетним делать татуировки и посещать солярий.

Причина: чернила содержат канцерогенные соединения, а это повышает вероятность развития рака. Исследования, на которые ссылается министерство, гласят: использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы. Скорее всего, закон вступит в силу в сентябре 2020 года.

Алкоголь





Мэр Таллинна Михаил Кылварт хочет запретить продажу спиртных напитков в алкогольных магазинах, которые находятся ближе 150 метров от учебных заведений. А также ограничить продажу алкоголя в барах: начинать не ранее 10 утра, заканчивать в 2 часа ночи перед рабочим и в 3 часа ночи перед выходным днем.

Причина: нужно бороться с алкоголизмом и подавать хороший пример школьникам, а тому, кто пьет в 7 утра нужна помощь, а не бутылка.

Электронные сигареты

С 1 июля 2019 Министерство социальных дел запретило использование вкусовых добавок для заправки электронных сигарет. Плюс, нельзя продавать жидкости и "вейпы" по интернету. Из-за акцизов подскочили и цены: жидкости стали втрое дороже.