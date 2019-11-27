ТОП-5 спорных решений правительств Юри Ратаса по версии RusDelfi

В минувшие выходные Юри Ратас отметил трехлетие на посту премьер-министра Эстонии. В 2016 году он, будучи председателем Центристской партии, возглавил коалицию с Социал-демократической партией и партией "Isamaa". В 2019 году, после выборов, он сохранил пост премьера и тем самым руководит государством уже три года. В первые дни четвертого года своего правления он поддержал грустную тенденцию: освободил от должности очередного министра, в этот раз сельской жизни. Всего под его руководством правительство покинуло 12 министров.
RusDelfi выбрал ТОП-5 решений двух его правительств, которые вызвали в обществе большой резонанс.
Налоговая реформа
Одно из самых противоречивых решений — изменения в налоговой системе. С 2018 года необлагаемый налогом минимум был повышен до 500 евро. Те, кто зарабатывает до 1200 евро брутто, получат до 64 евро в месяц, а кто больше 2100 евро, наоборот, заплатят государству больше. С критикой налоговой реформы выступили: работающие в Рийгикогу пенсионеры, те, кто трудится на нескольких работах, и те, кто не согласен, что если ты получаешь больше 1200 евро в месяц, то ты "хорошо" зарабатываешь.
Акцизы на алкоголь
В 2018 году тогда министр социальных дел Евгений Осиновский стал главным идеологом поднятия акцизов на алкоголь. Эта акция "открыла" алкогольные магазины на границе с Латвией и, возможно, несколько притушила любовь русского избирателя к социал-демократам.
Кажется, Осиновского критиковали все жители Эстонии старше 18 лет. Интересно, что уже во втором правительстве Ратаса, по инициативе EKRE, акцизы понизили, и пиво наконец-то стало дешевле.
Русские школы
Одно из принципиальных решений при формировании нынешней коалиции — не переводить русские школы на полное обучение на государственном языке. Хоть и нынешнее правительство, по мнению президента, одно из самых правых, в учебных заведениях по-прежнему преподают на родном языке примерно четверти населения Эстонии.
Повышение пенсий на 100 евро
К сожалению, это не данность, а лишь невыполненное обещание. В 2019 году коалиция постановила поднять базовую часть пенсии на 7 евро, что после индексации выльется в 45-евровую прибавку. А это далеко не 100, как до этого обещала Центристская партия.
И вообще с пенсией все не так просто, ведь если ваша пенсия после повышения превысит 500 евро, с нее придется платить налоги. Вот такой фокус. Подробнее об этом фокусе ЗДЕСЬ.
II пенсионная ступень
Рийгикогу еще не одобрил законопроект, согласно которому II ступень перестанет быть обязательной, а станет лишь одним из возможных вариантов для пенсионных накоплений. Но, скорее всего, он все-таки вступит в силу. Если кто-то захочет снять деньги со второй ступени, то обязан будет заплатить подоходных налог государству.
Эта реформа вызывает наибольшее количество вопросов, ведь если все снимут со своей второй ступени деньги прямо сейчас, то через 15-20 лет у государства может остаться целая прослойка населения с минимальными пенсионными накоплениями.
БОНУС
Самое громкое и неожиданное решение Юри Ратаса, это, конечно же, коалиция с EKRE. До выборов сложно было представить, что консерваторы попадут в правительство, но председатель Центристской партии решил всех удивить и образовал с ними и Isamaa коалицию. Теперь каждый четверг у дома Стенбока проходят митинги, уже 3 министра покинули должность, Март Хельме пытался уволить главу полиции Эльмара Вахера, он же усомнился в силе НАТО и многое другое. Возможно, именно это решение окажется определяющим для избирателя и станет главным в политической карьере Юри Ратаса.
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