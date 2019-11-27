ТОП-5 спорных решений правительств Юри Ратаса по версии RusDelfi

Кажется, Осиновского критиковали все жители Эстонии старше 18 лет. Интересно, что уже во втором правительстве Ратаса, по инициативе EKRE, акцизы понизили, и пиво наконец-то стало дешевле.

Русские школы

Одно из принципиальных решений при формировании нынешней коалиции — не переводить русские школы на полное обучение на государственном языке. Хоть и нынешнее правительство, по мнению президента, одно из самых правых, в учебных заведениях по-прежнему преподают на родном языке примерно четверти населения Эстонии.

Повышение пенсий на 100 евро

К сожалению, это не данность, а лишь невыполненное обещание. В 2019 году коалиция постановила поднять базовую часть пенсии на 7 евро, что после индексации выльется в 45-евровую прибавку. А это далеко не 100, как до этого обещала Центристская партия.

И вообще с пенсией все не так просто, ведь если ваша пенсия после повышения превысит 500 евро, с нее придется платить налоги. Вот такой фокус. Подробнее об этом фокусе ЗДЕСЬ.

II пенсионная ступень

Рийгикогу еще не одобрил законопроект, согласно которому II ступень перестанет быть обязательной, а станет лишь одним из возможных вариантов для пенсионных накоплений. Но, скорее всего, он все-таки вступит в силу. Если кто-то захочет снять деньги со второй ступени, то обязан будет заплатить подоходных налог государству.

Эта реформа вызывает наибольшее количество вопросов, ведь если все снимут со своей второй ступени деньги прямо сейчас, то через 15-20 лет у государства может остаться целая прослойка населения с минимальными пенсионными накоплениями.

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