ТОП-40: Эстония вошла в число самых безопасных по коронавирусу стран мира

При составлении рейтинга аналитики учитывали 24 параметра, в том числе ограничения, введенные в конкретной стране, их масштаб, доступность оплаченных государством тестов, и ресурсы системы здравоохранения, срок карантина, случаи его нарушения, меры экономической поддержки со стороны правительства и другие меры.

На первом месте по безопасности Израиль, в тройку также вошли Германия и Южная Корея, а в первую десятку — Австралия, материковый Китай с Тайванем и Гонконгом, Новая Зеландия, Сингапур и Япония.

Латвия находится на 39-й строчке рейтинга. Литва не вошла в ТОП-40.

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При этом в рейтинге 20 стран, подверженных наибольшим рискам в условиях пандемии, в первую десятку вошли Италия, США, Великобритания, Испания и Франция, Швеция, Иран, Эквадор, Филиппины и Румыния. Россия находится на 12-м месте.

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