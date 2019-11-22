TOП-100: Самые влиятельные люди Эстонии 2019 года

4. Мартин Хельме (министр финансов)

5. Юри Ратас (премьер-министр)

6. Отт Тянак (автогонщик)

7. Михаил Кылварт (мэр Таллинна)

8. Арво Пярт (композитор)

9. Танель Кийк (министр социальных дел)

10. Кая Каллас (председатель Партии реформ)

11. Хелир-Валдор Сеэдер (председатель партии "Отечество")

12. Кадри Симсон (еврокомиссар по энергетике)

13. Парвел Пруунсилд (собственник Bigbank)

14. Мартин Херем (командующий Силами обороны)

15. Аннабель (больная девочка, которая объединила жителей Эстонии)

16. Лавли Перлинг (генеральный прокурор)

17. Майлис Репс (министр образования и науки)

18. Олег Гросс (предприниматель)

19. Хенрик Хололей (чиновник Еврокомиссии)

20. Айн Ханшмидт и Энн Пант (предприниматели)

21. Урмас Рейнсалу (министр иностранных дел)

22. Юри Луйк (министр обороны)

23. Рауль Кирьянен (предприниматель)

24. Андрус Кивиряхк (писатель)

25. Танель Тоом (режиссер)

26. Арнольд Синисалу (гендиректор КаПо)

27. Эльмр Вахер (гендиректор Департамента полиции и погранохраны)

28. Кристьян Раху (предприниматель)

29. Мадис Мюллер (президент Банка Эстонии)

30. Сийм Каллас (вице-председатель Рийгикогу)

31. Таави Аас (министр экономики и инфраструктуры)

32. Андрус Ансип (депутат Европарламента)

33. Маркус и Мартин Виллиг (предприниматели, основатели Bolt)

34. Ардо Ханссон (ученый-экономист)

35. nublu (музыкант, рэпер)

36. Райво Аэг (министр юстиции)

37. Хандо Суттер (руководитель Eesti Energia)

38. Юлле Мадисе (канцлер права)

39. Яак Мадисон (депутат Европарламента)

40. Келли Силдару (спортсменка)

41. Тойво Тянавсуу (журналист)

42. Магнус Кирт (спортсмен)

43. Марина Кальюранд (депутат Европарламента)

44. Кристо Кяэрманн / Таавет Хинрикус (предприниматели, основатели Transferwise)

45. Мати Ветевоол (предприниматель)

46. Тоомас Хендрик Ильвес (политик)

47. Варро Вооглайд (общественный деятель, основатель SAPTK - ЦУ "В защиту семейных и традиционных ценностей)

48. Эркки Раасуке (руководитель Luminor)

49. Раймонд Кальюлайд (политик)

50. Ханс Х. Луйк (предприниматель в сфере СМИ)

41. Индрек Нейвельт (предприниматель)

52. Хейти Хяэль (мажоритарный собственник Alexela)

53. Яна Тоом (депутат Европарламента)

54. Айвар Похлак (президент Эстонского футбольного союза)

55. Мати Алавер (тренер по лыжным гонкам)

56. Михкель Кярмас (журналист)

57. Юрген Лиги (политик)

58. Майкель Уйбо (спортсмен)

59. Пааво Ярви (дирижер)

60. Иво Фелт (звукорежиссер и кинопродюсер)

61. Урмас Вийлма (Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви)

62. Индрек Касела (предприниматель)

63. Маргус Ринк (руководитель Coop pank)

64. Оливер Няэс (адвокат)

65. Тармо Нооп (руководитель предприятия A Le Coq)

66. Урмас Сыырумаа (президент Эстонского олимпийского комитета, предприниматель)

67. Ээро Эпнер (драматург)

68. Марко Рейкоп (телеведущий)

69. Хенн Пыллуаас (председатель Рийгикогу)

70. Мярт Аванди (актер)

71. Хелле-Мооника Хельме (политик)

72. Кармен Йоллер (семейный врач)

73. Прийт Сибул (генсек партии "Отечество")

74. Андрес Вийсеманн (руководитель пенсионных фондов LHV)

75. Олег Осиновский (предприниматель)

76. Кристен Михал (политик)

77. Марью Лауристин (политик, профессор)

78. Март Юуур (юморист)

79. Андрес и Олег Сынаялг (предприниматели)

80. Райн Лыхмус (банкир, предприниматель)

81. Тийт Пруули (предприниматель, журналист)

82. Калле Кландорф (вице-мэр Таллинна)

83. Яак Ааб (министр государственного управления)

84. Давид Всевиов (историк, профессор)

85. Яак Аавиксоо (ректор ТТУ)

86. Тармо Соомере (ученый, математик)

87. Тынис Лукас (министр культуры)

88. Томми Кэш (музыкант, рэпер)

89. Март Лаар (глава совета Банка Эстонии)

90. Андреас Каю (эксперт по коммуникациям)

91. Роберт Сарв (адвокат)

92. Свен Миксер (депутат Европарламента)

93. Тоомас Луман (предприниматель)

94. Аэт Маатеэ (организатор Праздника песни и танца)

95. Анси Арумеэл (руководитель предприятия Eesti Post)

96. Денис Бородич (руководитель предприятия TLT)

97. Кристьян Ярван (предприниматель)

98. Рагнар Клаван (спортсмен)

99. Отт Луми (предприниматель, эксперт по коммуникациям)

100. Таави Рыйвас (политик)

Рейтинг самых влиятельных лиц страны журналисты изданий группы Ekspress Meedia, следя за событиями в стране и мире, составляют уже пятый год. В 2015 году самым влиятельным человеком стала Марью Лауристин, в 2016 - Керсти Кальюлайд, в 2017/2018 - Юри Ратас.

Под влиятельностью понимается способность достигать желаемых целей, формировать и влиять на важные общественные процессы, а также оказывать влияние на поведение и образ мыслей других.