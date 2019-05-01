Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал EKRE: слова такого правительства нельзя воспринимать всерьез

Он сказал, что твиты членов партии EKRE его не раздражают, потому что он их не читает. ”Важно то, что принимающие решения в НАТО и Европейском союзе прекрасно знают, что означает так называемый знак ”ОК”. Не важно, что этот знак можно расшифровать по-разному. Важно, что все прекрасно понимают, что происходит. Не важно и то, что детскую и позорящую Эстонию проделку совершили новые министры только одной партии. Важно скорее то, что этот отпечаток вбивают на лоб всему правительству”, — считает Ильвес.

Ильвес также говорит, что все подобные вещи в посольствах принимают во внимание и записывают. ”Будем надеяться, что этот след останется лишь на власти, а не на всем государстве, особенно во времена, когда нам нужны союзники.

Ильве добавляет: ”Папочки” (отсылка к фразе одного из членов EKRE ”"Emmede aeg on läbi issid on kodus" — прим.ред.) могут быть дома, но если вести себя как подростки или если дома имеет место быть домашнее насилие, если людей троллят из-за цвета кожи или сексульных предпочтений, то слова такого правительства нельзя воспринимать всерьез”.