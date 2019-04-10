Тоомас Хендрик Ильвес: нетерпимость, ненависть, издевательства, угрозы — я просто не могу поверить, что все это возможно в Эстонии

"Поэтому меня глубоко беспокоят требования и риторика, которые я слышу, читаю и испытываю в нынешней эстонской политике. Нетерпимость, ненависть, издевательства, угрозы, называние граждан Эстонии другой национальности созданной Кремлем раковой опухолью, описание людей с другим цветом кожи как "пустоголовых", которым следует "указать на дверь", называние людей другой сексуальной ориентации "инвалидами", которых следует лишить избирательного права. Чтобы головы судей покатились, чтобы журналистов общественно-правового вещания "сняли с эфира", угроза, что если коалиционные переговоры провалятся, то организуют беспорядки, "по сравнению с которыми Марракешский митинг — воскресная прогулка". Я не стану упоминать угрозы, издевательства, избиения в отношении отдельных личностей как из-за внешности, так и из-за политических взглядов. Я просто не могу поверить, что все это возможно в Эстонии".