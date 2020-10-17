Тоомас Хендрик Ильвес: мы больше не впереди

"Другие догоняют нас и обгоняют. В Латвии парламент уже два месяца голосует дигитально. Наступил Covid-19 и они сделали это. А у нас только начинает появляться какое-то решение. Так что мы больше не впереди", — заявил Ильвес.

"Это одна из тех вещей, которая выделяла нас в течение двадцати лет из других стран Восточной Европы. Долгое время мы были единственной страной Восточной Европы, у которой а) вообще имелся имидж и б) имелся положительный имидж. У некоторых других стран тоже был имидж, но не такой, которого можно было желать. За последний четыре года мы не сделали ничего масштабного и выдающегося. Конечно, э-резиденство — хорошая идея. Но что мы сделали после? Что мы можем предложить сейчас? Что стало с этим э-резидентством?"

"Так что здесь нам ликовать не приходится. Пока мы выезжали за старых заслугах, особенно имидже, но сейчас это потихоньку сойдет на нет, если мы не инвестируем и не предложим что-то новое. Если бы я мог распоряжаться европейскими деньгами, то я бы направил их именно на дигитализацию. Закончил бы кучу проектов. Широкополосный доступ, последний километр, необходимые инфраструктурные проекты, все наши услуги нуждаются в модернизации. Обновить X-Tee. Сейчас она уже полностью в руках финнов. Новая версия X-Tee вышла в Финляндии. Только представьте: наша вещь, а вышла в Финляндии", — возмутился Ильвес.

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