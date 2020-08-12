Тоомас Хендрик Ильвес будет под эгидой ВОЗ формировать политику европейского здравоохранения

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес вошел по приглашению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в недавно созданную общеевропейскую комиссию, где будет руководить рабочей группой, занимающейся IT-решениями.
По словам Ильвеса, цель упомянутой комиссии является переосмысление в свете пандемии коронавируса политику здравоохранения и ее стратегию.
"Комиссия оценит реагирование систем здравоохранения различных стран на пандемию COVID-19 и сделает на этой основе рекомендации по реформам и инвестициям, чтобы улучшить возможности этих систем", — написал Ильвес в Facebook. "Опыт Эстонии в развитии цифровых услуг в сфере здравоохранения считается важным".
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
Ефремов сделал удивительное заявление в зале суда
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила