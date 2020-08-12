Тоомас Хендрик Ильвес будет под эгидой ВОЗ формировать политику европейского здравоохранения

По словам Ильвеса, цель упомянутой комиссии является переосмысление в свете пандемии коронавируса политику здравоохранения и ее стратегию.

"Комиссия оценит реагирование систем здравоохранения различных стран на пандемию COVID-19 и сделает на этой основе рекомендации по реформам и инвестициям, чтобы улучшить возможности этих систем", — написал Ильвес в Facebook. "Опыт Эстонии в развитии цифровых услуг в сфере здравоохранения считается важным".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!