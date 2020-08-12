12.08.2020, 22:03

Тоомас Хендрик Ильвес будет под эгидой ВОЗ формировать политику европейского здравоохранения


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Toomas Hendrik Ilves.
Toomas Hendrik Ilves.Foto: Andres Putting

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес вошел по приглашению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в недавно созданную общеевропейскую комиссию, где будет руководить рабочей группой, занимающейся IT-решениями.

По словам Ильвеса, цель упомянутой комиссии является переосмысление в свете пандемии коронавируса политику здравоохранения и ее стратегию.

"Комиссия оценит реагирование систем здравоохранения различных стран на пандемию COVID-19 и сделает на этой основе рекомендации по реформам и инвестициям, чтобы улучшить возможности этих систем", — написал Ильвес в Facebook. "Опыт Эстонии в развитии цифровых услуг в сфере здравоохранения считается важным".

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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