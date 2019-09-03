03.09.2019, 08:53

Тоомас Хендрик Ильвес будет консультировать греческого министра по части дигитализации

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rus.delfi.ee
EST 15
Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik IlvesFoto: Andres Putting

Президент Эстонии (2006 года — 2016) Тоомас Хендрик Ильвес назначен советником министра цифрового управления Греции Кириакоса Пиерракакиса.

Ильвес будет входить в комиссию, созданную из греческих и зарубежных экспертов, которая составит программу дигитализации греческого общественного управления, он также займется консультированием министерства, передает издание Kathimerini.

Цель программы — облегчить процесс притока инвестиций, упростить связанные с этим процессы, наладить координацию между ведомствами, улучшить киберзащищенность, создать условия для развития стартапов.

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