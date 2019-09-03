Тоомас Хендрик Ильвес будет консультировать греческого министра по части дигитализации

Ильвес будет входить в комиссию, созданную из греческих и зарубежных экспертов, которая составит программу дигитализации греческого общественного управления, он также займется консультированием министерства, передает издание Kathimerini.

Цель программы — облегчить процесс притока инвестиций, упростить связанные с этим процессы, наладить координацию между ведомствами, улучшить киберзащищенность, создать условия для развития стартапов.