Тоомас Алаталу об отношениях с Россией: там есть люди, которые способны вовремя нажать на тормоза

Речь идет о заявлениях, сделанных недавно председателем Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и некоторыми другими известными политиками (в их числе, например, бывший министр иностранных дел, работающий сейчас в Европарламенте Урмас Паэт), касательно действительности Тартуского мирного договора и закрепленной в нем границы между Советской Россией и Эстонской Республикой.

"События дальше развивались так, что уже в Москве на уровне Путина стали обсуждать предложение о внесении в Конституцию России прямого запрета на отказ от своей территории. Хотя, конечно, речь шла о Курильских островах о передаче которых Японии уже много лет говорят в обеих странах. Но это был и сигнал Эстонии — еще одной стране, с которой у России не подписан договор о границе", — отмечает Алаталу

"Имея хорошее представление о пограничной проблеме с Россией, немного странно видеть, как взбудоражены эстонские политики этой темой. И те, кто находится у власти, и те, что в оппозиции. Есть десятки дел, которые можно и нужно сделать в Европейском союзе и НАТО, вместо того, чтобы доказывать, что в отношении России нужно действовать именно так, а не иначе. Не говоря уже о том, чтобы требовать лишения должности второго лица в государстве из-за его отношения к России. У самих нынешних строгих мужей была же возможность многие годы чего-то сделать в направлении России и что — как бы и похвастать то нечем?!" — задает риторический вопрос эстонский политолог.