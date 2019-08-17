Тоом: поведение EKRE нельзя назвать нормальным. Но это не значит, что я хоть как-нибудь одобряю вотум недоверия Ратасу(31)
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия), которая неоднократно критиковала коалицию с Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), заявила, что не поддерживает вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу в связи с попыткой незаконного отстранения от должности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.
Дочь Пескова рассказала, как над ней издевались в Европе
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Эксперты рассказали, как заряжать смартфон правильно
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком