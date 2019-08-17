Тоом: поведение EKRE нельзя назвать нормальным. Но это не значит, что я хоть как-нибудь одобряю вотум недоверия Ратасу

"Я могу спорить со своими однопартийцами и буду спорить дальше, но это не значит, что стану поддерживать вотум недоверия Юри Ратасу как премьер-министру", — передает слова Тоом rus.err.ee.

Тоом по-прежнему не одобряет деятельность EKRE в правительстве. "По моей оценке, поведение EKRE нельзя назвать нормальным, но еще раз повторю — это не значит, что я хоть как-нибудь одобряю вотум недоверия Ратасу. Центристская партия дала EKRE возможность. Жаль, что EKRE не может вести себя должным образом. Но Ратас делает все от себя зависящее, чтобы избежать конфликтов в будущем", — отметила Тоом.

В субботу, 17 августа, правление Партии реформ решило предложить созвать внеочередное заседание Рийгикогу, чтобы выразить недоверие премьер-министру Эстонии Юри Ратасу.