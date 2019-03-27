27.03.2019, 18:40

Тоом о готовности Каллас уступить кресло премьера Ратасу: это предложение заслуживает внимания

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rus.delfi.ee
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Yana Toom
Yana ToomFoto: Ilmar Saabas

Член правления Центристской партии и депутат Европарламента Яна Тоом сказала Delfi, что по ее оценке возможное предложение Каи Каллас Юри Ратасу искреннее и центристы могли бы рассмотреть такую возможность.

”Я очень хорошо понимаю Каю, — сказал Тоом. — Они еще раз дают понять, что Центристская партия была бы для них наиболее предпочтительным партнером по коалиции. И думаю, что Центристская партия могла бы подумать над этим. В любом случае это предложение заслуживает внимания”.

По мнению Тоом, если официальное переложение поступит, то его следует принять. ”Я голосовала за коалицию с Партией реформ и я не считаю коалицию с EKRE хорошим вариантом. При этом я была против этого еще до того, как наш рейтинг стал двигаться в неприятном направлении”.

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Тоом говорит, что если на субботнем съезде партии дойдет до голосования по коалиционному договору центристы-EKRE-Isamaa, то она будет голосовать против. ”Это не значит, что я фанат Партии реформ. Некоторые говорят, что Тоом забыла Бронзовую ночь. Конечно, не забыла. Но не это не значит, что теперь я должна становиться фанаткой EKRE”, — отмечает политик.

Тоом считает, что отказаться от формируемой сейчас коалиции вполне возможно.

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