06.05.2019, 10:30

Только одна партия не использует депутатские компенсации для лизинга личных авто

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rus.delfi.ee
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Paldiski Lõunasadam ja Paldiski Põhjasadam
Müügiks valmis olevad autodFoto: Taavi Sepp

Некоторые члены Рийгикогу считают, что вычет графы ”автолизинг” из депутатских компенсаций есть наказание для депутатов, живущих далеко.

Общественность же больше всего критикует именно выплату депутатских компенсаций, в особенности — факт, что за их счет можно брать автомобиль в лизинг. Большинство же народных избранников убеждены, что нынешняя система вполне себе хороша и в изменениях не нуждается. Исключение - EKRE: они взвешивают возможность отмены автолизинга за счет такого рода компенсаций.

Член EKRE спикер парламента Хенн Пыллуаас сказал в интервью, что компенсации — важны и нужны, но проблемы начинаются тогда, когда их используют для автолизинга и вообще — в личных целях. В прошлом составе консерваторы — единственные, кто не использовал депутатские компенсации в целях взятия в лизинг личных машин, и, по словам Пыллуааса, в новом составе такая практика тоже не планируется.

”Например, мой хороший коллега по фракции Уно Каськпейт живет в Валга. Он купил себе в 2015 году после попадания в Рийгикогу Volkswagen Passat, и за это время наездил на работу и домой 150 000 км. За это время он свое авто фактически ”отъездил”. В данном смысле понятно, что у депутата Рийгикогу есть расходы. Как это решить? Люди говорят, мол, мы все ездим на машине на работу, так почему же член Рийгикогу должен отличаться? Действительно, если я живу и работаю в Таллинне, тут нет ничего такого, но когда должен еженедельно проезжать десятки километров, чтобы попасть домой или на работу, ситуация несколько иная”, — считает Пыллуаас.

На проблему дальнего проживания некоторых народных избранников указали и еще несколько политиков. Глава фракции центристов Кадри Симсон полагает, что вычет графы ”автолизинг” из депутатских расходов — это наказание депутатов, живущих далеко. ”Авто — это рабочий инструмент”, — сказала Симсон.

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