Только одна партия не использует депутатские компенсации для лизинга личных авто

Общественность же больше всего критикует именно выплату депутатских компенсаций, в особенности — факт, что за их счет можно брать автомобиль в лизинг. Большинство же народных избранников убеждены, что нынешняя система вполне себе хороша и в изменениях не нуждается. Исключение - EKRE: они взвешивают возможность отмены автолизинга за счет такого рода компенсаций.

Член EKRE спикер парламента Хенн Пыллуаас сказал в интервью, что компенсации — важны и нужны, но проблемы начинаются тогда, когда их используют для автолизинга и вообще — в личных целях. В прошлом составе консерваторы — единственные, кто не использовал депутатские компенсации в целях взятия в лизинг личных машин, и, по словам Пыллуааса, в новом составе такая практика тоже не планируется.