Только одна партия не использует депутатские компенсации для лизинга личных авто(11)
Некоторые члены Рийгикогу считают, что вычет графы ”автолизинг” из депутатских компенсаций есть наказание для депутатов, живущих далеко.
Некоторые члены Рийгикогу считают, что вычет графы ”автолизинг” из депутатских компенсаций есть наказание для депутатов, живущих далеко.
Общественность же больше всего критикует именно выплату депутатских компенсаций, в особенности — факт, что за их счет можно брать автомобиль в лизинг. Большинство же народных избранников убеждены, что нынешняя система вполне себе хороша и в изменениях не нуждается. Исключение - EKRE: они взвешивают возможность отмены автолизинга за счет такого рода компенсаций.
Член EKRE спикер парламента Хенн Пыллуаас сказал в интервью, что компенсации — важны и нужны, но проблемы начинаются тогда, когда их используют для автолизинга и вообще — в личных целях. В прошлом составе консерваторы — единственные, кто не использовал депутатские компенсации в целях взятия в лизинг личных машин, и, по словам Пыллуааса, в новом составе такая практика тоже не планируется.
”Например, мой хороший коллега по фракции Уно Каськпейт живет в Валга. Он купил себе в 2015 году после попадания в Рийгикогу Volkswagen Passat, и за это время наездил на работу и домой 150 000 км. За это время он свое авто фактически ”отъездил”. В данном смысле понятно, что у депутата Рийгикогу есть расходы. Как это решить? Люди говорят, мол, мы все ездим на машине на работу, так почему же член Рийгикогу должен отличаться? Действительно, если я живу и работаю в Таллинне, тут нет ничего такого, но когда должен еженедельно проезжать десятки километров, чтобы попасть домой или на работу, ситуация несколько иная”, — считает Пыллуаас.
На проблему дальнего проживания некоторых народных избранников указали и еще несколько политиков. Глава фракции центристов Кадри Симсон полагает, что вычет графы ”автолизинг” из депутатских расходов — это наказание депутатов, живущих далеко. ”Авто — это рабочий инструмент”, — сказала Симсон.
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