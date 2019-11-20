ТОЛЬКО НА DELFI: Скандальное интервью Марта Хельме | Что именно он сказал о НАТО финской прессе

”Поэтому мы должны работать, как я и сказал на вчерашнем заседании правительства: должны прилагать чуть больше усилий в дипломатии, чтобы узнать позицию ”больших парней”. Не только США, но и британцев. Что будет с брекситом? Какое отношение будет у Великобритании после ее выхода из ЕС и особенно, какой будет ее политика в отношении России и особенно стран Балтии. Это очень важно для нас. Как и то, что станет с Германией. Эпоха Меркель прошла. Это очевидно. Что будет дальше? Насколько изменится внешняя политика Германии? Никто не знает. Какой будет политика Франции? Будут ли они смотреть все больше в сторону Средиземного моря, будут ли искать сближения с Россией. Сегодня все это непонятно”.

"Это конец периода после Холодной войны! И что будет дальше, точно не знает никто. Поэтому нам и нужен план В. Это не означает, что план В означает, что мы думаем о вторжении России. Просто нам нужно подумать над новыми образцами безопасности в будущем. Если случится одно, если случится другое или третье. Что мы будем делать в новой ситуации. Нам нужно разработать альтернативные сценарии".

Вопрос: Финляндия тоже вовлечена в этот план?

"Финляндия всегда вовлечена. Если дело касается Эстонии, то касается и Финляндии. Думаю, Финляндия не заинтересована в том, чтобы на южном побережье Финского залива находилась не независимая Эстония, а Российская империя, как это уже было. Думаю, в таком виде этого не произойдет. История в таком виде никогда не повторится. Но ясно, что Евросоюз теряет размах. Мы не можем рассчитывать на Евросоюз как на гарант безопасности. Макрон может мечтать о Европе как о сосредоточении власти. Но Европа — не сосредоточение власти, и в будущем будет являться им все меньше. Давайте смотреть на вещи реально, именно так и будет".

Вопрос: то есть наверняка на НАТО вы бы не надеялись?

"Думаю, мы можем надеяться на какую-нибудь страну-участницу НАТО. Но НАТО — это что-то, чье будущее мы не можем дефинировать. Не исключено, что все будет окей. У НАТО и ранее бывали кризисы. Но это еще и кризисная ситуация. Так что как НАТО справиться с этой кризисной ситуацией, не знает никто. Поэтому нам нужно усиленно работать, чтобы иметь личные двухсторонние отношения с определенными странами".