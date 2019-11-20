20.11.2019, 14:40

ТОЛЬКО НА DELFI: Скандальное интервью Марта Хельме | Что именно он сказал о НАТО финской прессе

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Mart Helme
Mart HelmeFoto: Rauno Volmar

Delfi Eesti Päevaleht удалось прослушать запись скандального интервью Марта Хельме финской прессе. По словам самого Хельме, финский журналист неправильно понял его слова, но на записи четко слышно, как он говорит, что подготовка плана В идет, и даже подчеркивает, что он необходим.

"Что же сказал Хельме?"

"Для Эстонии Россия всегда представляла угрозу. Это зависит от того, какое правительство в России у власти. Здесь две стороны. Диктаторское правительство или сильный режим означает военную угрозу. Но в случае демократичного режима и установкой между Россией и ЕС безвизового режима, Эстонию наводнят русские. Это другого рода опасность для нас, эстонцев. Отношения с Россией всегда сложные".

"Что касается НАТО, то я не хочу сказать, что Макрон на 100% прав, что он на 100% говорит правду, утверждая, что НАТО испытывает смерть мозга. Но то, что в НАТО есть проблемы, бесспорно. Так как мы построили свою безопасность на НАТО, то очень внимательно следим за тем, что там происходит. Сейчас будет встреча в Лондоне. Вчера [в понедельник] мы в правительстве готовились к этой встрече. Посмотрим, что будет. Также мы работаем и над планом В. То есть что должна будет делать Эстония и — не только Эстония, но и все страны Балтии, — если Макрон окажется прав. Я не считаю, что Макрон перегнул своей позицией палку. Нас беспокоит то, что происходит на Ближнем Востоке, то есть дружба или партнерство — как бы это ни называлось — России и Турции. Это вызывает беспокойство”.

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”Поэтому мы должны работать, как я и сказал на вчерашнем заседании правительства: должны прилагать чуть больше усилий в дипломатии, чтобы узнать позицию ”больших парней”. Не только США, но и британцев. Что будет с брекситом? Какое отношение будет у Великобритании после ее выхода из ЕС и особенно, какой будет ее политика в отношении России и особенно стран Балтии. Это очень важно для нас. Как и то, что станет с Германией. Эпоха Меркель прошла. Это очевидно. Что будет дальше? Насколько изменится внешняя политика Германии? Никто не знает. Какой будет политика Франции? Будут ли они смотреть все больше в сторону Средиземного моря, будут ли искать сближения с Россией. Сегодня все это непонятно”.

"Это конец периода после Холодной войны! И что будет дальше, точно не знает никто. Поэтому нам и нужен план В. Это не означает, что план В означает, что мы думаем о вторжении России. Просто нам нужно подумать над новыми образцами безопасности в будущем. Если случится одно, если случится другое или третье. Что мы будем делать в новой ситуации. Нам нужно разработать альтернативные сценарии".

Вопрос: Финляндия тоже вовлечена в этот план?

"Финляндия всегда вовлечена. Если дело касается Эстонии, то касается и Финляндии. Думаю, Финляндия не заинтересована в том, чтобы на южном побережье Финского залива находилась не независимая Эстония, а Российская империя, как это уже было. Думаю, в таком виде этого не произойдет. История в таком виде никогда не повторится. Но ясно, что Евросоюз теряет размах. Мы не можем рассчитывать на Евросоюз как на гарант безопасности. Макрон может мечтать о Европе как о сосредоточении власти. Но Европа — не сосредоточение власти, и в будущем будет являться им все меньше. Давайте смотреть на вещи реально, именно так и будет".

Вопрос: то есть наверняка на НАТО вы бы не надеялись?

"Думаю, мы можем надеяться на какую-нибудь страну-участницу НАТО. Но НАТО — это что-то, чье будущее мы не можем дефинировать. Не исключено, что все будет окей. У НАТО и ранее бывали кризисы. Но это еще и кризисная ситуация. Так что как НАТО справиться с этой кризисной ситуацией, не знает никто. Поэтому нам нужно усиленно работать, чтобы иметь личные двухсторонние отношения с определенными странами".

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