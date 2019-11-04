"То ли в Эстонию, то ли в Финляндию". Киселев рассказал об отъезде Бабченко из Украины

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Евгений Киселев в выпуске своей программы на YouTube-канале ”ПонаУехавшие” рассказал о судьбе русских эмигрантов на Украине и сопроводил свою программу постом в Facebook. После того как один из читателей в комментариях задал вопрос, почему в программе не было сказано о скандально известном российском журналисте Аркадии Бабченко, Киселев ответил, что он уехал из Украины.

”То ли в Финляндии, то ли в Эстонии”, — написал он в ответ на вопрос о местонахождении Бабченко в соцсети.

Между тем, у себя в комментариях под одним из постов Бабченко ответил, что переехал в Израиль.

Бывший российский журналист Аркадий Бабченко, стал широко известен после громкого скандала и участии в провокации украинских спецслужб. Больше года назад СМИ сообщили об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста. Однако уже на на следующий день оказалось, что все произошедшее было лишь инсценировкой Службы безопасности Украины (СБУ).