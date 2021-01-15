Титул ”Врач года 2020” присудили руководителю отделения COVID-19 Ида-Таллиннской центральной больницы

Сегодня премьер-министр Юри Ратас и министр социальных дел Танель Кийк поздравили д-р Алис Лилль в Доме Стенбока и вручили ей стеклянную скульптуру Кая Роосаара.

”2020 год был годом врачей. Сотрудничество между медицинскими работниками, правительством и местными жителями никогда не было таким тесным, как в последние 11 месяцев, когда нам на каждом этапе пути приходилось учиться жить с новой опасной инфекцией”, — сказал Юри Ратас. ”Пока нам удается контролировать распространение вируса, но борьба не окончена. Наши врачи все больше и больше узнают о коронавирусе и могут лечить больных все более эффективно. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы совместными усилиями сможем вернуть повседневную жизнь в норму. Я от души благодарю всех медицинских работников за их самоотверженную работу и профессиональную помощь в борьбе за здоровье нашего народа! Желаю врачу года и его коллегам стойкости и успехов в их жизненно важной работе”.

”2020 год войдет в историю как год глобальной пандемии COVID-19. Это был трудный и изнурительный год для общества в целом, и распространение коронавируса стало огромной проблемой для нашей системы здравоохранения и ее сотрудников. Я искренне благодарю преданных своему делу профессионалов в области здравоохранения и остальных работников в государственном и частном секторах, которые ежедневно и ежечасно вносят свой непосредственный вклад в сохранение нашего здоровья и благополучия”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. ”Особенно я хотел бы отметить работу сотрудников отделений COVID, спасающим жизни пациентов в тяжелых условиях. Им приходится уделять особое внимание всем мерам безопасности в течение долгих рабочих смен, чтобы не заболеть самим”.

Глава Эстонского фонда здоровья др. Ээро Мерилинд отметил, что 2020 год оказался серьезным испытанием для системы здравоохранения. ”Мы выбрали врачом года доктора Алис Лилль, заведующую отделением COVID Восточно-Таллиннской центральной больницы, которая ежедневно работает с тяжелыми коронавирусными пациентами и чьи знания и усердие спасли много жизней”.