15.01.2021, 18:31

Титул ”Врач года 2020” присудили руководителю отделения COVID-19 Ида-Таллиннской центральной больницы

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Титул ”Врач года 2020” присудили руководителю отделения COVID-19 Ида-Таллиннской центральной больницы
Foto: Tiit Mõttus

Читатели медицинского портала www.arst.ee и Эстонский фонд здоровья назвали врачом года главу отделения терапии Ида-Таллиннской центральной больницы и руководителя отделения COVID-19 доктора Алис Лилль. Титул врача года был присужден в 19-й раз.

Сегодня премьер-министр Юри Ратас и министр социальных дел Танель Кийк поздравили д-р Алис Лилль в Доме Стенбока и вручили ей стеклянную скульптуру Кая Роосаара.

”2020 год был годом врачей. Сотрудничество между медицинскими работниками, правительством и местными жителями никогда не было таким тесным, как в последние 11 месяцев, когда нам на каждом этапе пути приходилось учиться жить с новой опасной инфекцией”, — сказал Юри Ратас. ”Пока нам удается контролировать распространение вируса, но борьба не окончена. Наши врачи все больше и больше узнают о коронавирусе и могут лечить больных все более эффективно. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы совместными усилиями сможем вернуть повседневную жизнь в норму. Я от души благодарю всех медицинских работников за их самоотверженную работу и профессиональную помощь в борьбе за здоровье нашего народа! Желаю врачу года и его коллегам стойкости и успехов в их жизненно важной работе”.

”2020 год войдет в историю как год глобальной пандемии COVID-19. Это был трудный и изнурительный год для общества в целом, и распространение коронавируса стало огромной проблемой для нашей системы здравоохранения и ее сотрудников. Я искренне благодарю преданных своему делу профессионалов в области здравоохранения и остальных работников в государственном и частном секторах, которые ежедневно и ежечасно вносят свой непосредственный вклад в сохранение нашего здоровья и благополучия”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. ”Особенно я хотел бы отметить работу сотрудников отделений COVID, спасающим жизни пациентов в тяжелых условиях. Им приходится уделять особое внимание всем мерам безопасности в течение долгих рабочих смен, чтобы не заболеть самим”.

Глава Эстонского фонда здоровья др. Ээро Мерилинд отметил, что 2020 год оказался серьезным испытанием для системы здравоохранения. ”Мы выбрали врачом года доктора Алис Лилль, заведующую отделением COVID Восточно-Таллиннской центральной больницы, которая ежедневно работает с тяжелыми коронавирусными пациентами и чьи знания и усердие спасли много жизней”.

”Я вижу в этом признание ежедневной работы врачей-терапевтов, а не только тех, кто работает с COVID — в настоящее время во многих эстонских больницы врачи-терапевты трудятся на передовой”, — сказала д-р Алис Лилль. ”Награда — это всегда приятно, особенно в такой непростой ситуации этого года. Это влечет за собой больше ответственности, но, мы надеемся, также дает и возможность высказаться о проблемах в сфере терапии”, — говорит д-р Лилль.

”Важный посыл заключается в том, что наградили именно врача-терапевта, потому что работа в больнице на данный момент предполагает беспрецедентную нагрузку, даже помимо борьбы с COVID-19. Пациенты терапевтического отделения — это тяжелобольные, поэтому каждое улучшение радует, нас благодарят как больные, так и их близкие. теплые слова исходят как от больных, так и от близких. Сейчас пациенты отделения COVID пишут нам письма со словами благодарности и добрыми пожеланиями. Даже те, кто раньше не верил в существование вируса, осознали, что это серьезное заболевание. К сожалению, лечение тяжелобольных также связано с потерями, болью и смертью — зачастую неожиданной и беспощадной ситуацией для родственников. Мы должны разъяснять, выслушивать и сообщать плохие новости. Темы, связанные со смертью, заслуживают более подробной дискуссии в обществе”, — говорит д-р Лилль.

Врач года отмечает, что для нее не бывает сложных ситуаций, бывают ситуации, в которых сложно найти решение — это случается как при руководстве отделением, так и при лечении больных. Д-р Лилль справляется благодаря многолетнему опыту, иногда помогает время и повторные объяснения. ”Важно найти решение в любой ситуации”, — подтверждает д-р Лилль.

Стресс Алис Лилль снимает дома с семьей. Она любит гулять и работать на хуторе. ”Мой партнер тоже врач, поэтому он все понимает, но в этом году я определенно сильно обременяла его своими рабочими проблемами”.

Интерес к профессии врача возник у Алис Лилль уже в 7-8 классе: в начале она хотела стать стоматологом, но позже подала документы на медицинский факультет, потому что хотела увидеть общую картину. Она отмечает, что награда заставила ее вспомнить прошлое и своих учителей. ”Образцом для подражания определенно была моя мама-врач — гастроэнтеролог д-р. Малле Юргенсон, долгое время работавшая в ITK. Благодаря ей в детстве я провела много времени в стенах больницы. Многие нынешние врачи-гастроэнтерологи — это бывшие коллеги матери, которых я знаю с детства, например, д-р Маргус и д-р Ауа. Мой отец — спортсмен Хейно Лилль, ранее известный баскетболист, а затем тренер. В настоящее время он ищет для меня в средствах массовой информации научные статьи о коронавирусе и каждый день проверяет, читала ли я их”.

Доктор Лилль закончила резидентуру по терапии в 2001 году, после чего работала старшим врачом в терапевтическом отделении PERH в 2001-2012 годах. В 2012 д-р Лилль позвали на работу в отделение терапии ITK, где начала она работать врачом, а с 2013 года также руководителем отделения.

По словам д-р Лилль, начало работы в качестве руководителя было одним из самых сложных периодов в ее жизни — необходимые навыки отсутствовали, а работы было много, коллектив нуждался в усилении. ”Со временем мы многое исправили, мне дали возможность создать центр, в котором, помимо внутренних болезней, занимаются также лечением заболеваний легких”. В настоящее время она описывает коллектив Центра внутренней медицины ITK как группу активных, мудрых и амбициозных женщин — это команда, с которой нужно двигаться дальше.

Кандидатов на титул Врач года выдвигали как пациенты, так и коллеги. Врача года выбрали читатели портала медицинских новостей www.arst.ee, а в состав жюри вошли министр социальных дел Танель Кийк, семейный врач Ээро Мерилинд, научный руководитель кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы профессор Маргус Вийгимаа. Эстонский фонд здоровья был основан 25 мая 2007 года, целью которого является укрепление здоровья эстонцев, продление активной жизни, пропаганда здорового образа жизни и обмен информацией о здоровье.

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