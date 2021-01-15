Титул ”Врач года 2020” присудили руководителю отделения COVID-19 Ида-Таллиннской центральной больницы

”Я вижу в этом признание ежедневной работы врачей-терапевтов, а не только тех, кто работает с COVID — в настоящее время во многих эстонских больницы врачи-терапевты трудятся на передовой”, — сказала д-р Алис Лилль. ”Награда — это всегда приятно, особенно в такой непростой ситуации этого года. Это влечет за собой больше ответственности, но, мы надеемся, также дает и возможность высказаться о проблемах в сфере терапии”, — говорит д-р Лилль.
”Важный посыл заключается в том, что наградили именно врача-терапевта, потому что работа в больнице на данный момент предполагает беспрецедентную нагрузку, даже помимо борьбы с COVID-19. Пациенты терапевтического отделения — это тяжелобольные, поэтому каждое улучшение радует, нас благодарят как больные, так и их близкие. теплые слова исходят как от больных, так и от близких. Сейчас пациенты отделения COVID пишут нам письма со словами благодарности и добрыми пожеланиями. Даже те, кто раньше не верил в существование вируса, осознали, что это серьезное заболевание. К сожалению, лечение тяжелобольных также связано с потерями, болью и смертью — зачастую неожиданной и беспощадной ситуацией для родственников. Мы должны разъяснять, выслушивать и сообщать плохие новости. Темы, связанные со смертью, заслуживают более подробной дискуссии в обществе”, — говорит д-р Лилль.
Врач года отмечает, что для нее не бывает сложных ситуаций, бывают ситуации, в которых сложно найти решение — это случается как при руководстве отделением, так и при лечении больных. Д-р Лилль справляется благодаря многолетнему опыту, иногда помогает время и повторные объяснения. ”Важно найти решение в любой ситуации”, — подтверждает д-р Лилль.
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