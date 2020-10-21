Титул "Друг бетона" вручен в этом году ученому-историку

Марис Мяндел является историком строительства и специалистом по охране памятников старины, основные направления научной работы которой связаны с историей строительства в Эстонии в 20-ом веке и реставрация архитектуры. Она работала также и в области надзора за охраной памятников старины. К числу областей исследования Марис уже долгое время относится и эстонское бетонное строительство, а также его история.

В течение почти 20 лет Марис была тесно связана с Эстонской художественной академией, с 2003 года в качестве студента, а затем уже в качестве научного сотрудника и преподавателя. Как в ее магистерской работе ”Ранний железобетон в архитектуре Эстонии” (2009), так и докторской работе ”Материалы из искусственного камня в архитектуре Эстонии 20-го века” (2019) одной из основных тем является бетон.

”Многие созданные при участии Марис книги стали значительным вкладом в увековечивание, понимание и популяризацию истории эстонского бетонного строительства”, — сказал председатель Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. ”То же относится к ее выступлениям перед общественностью посредством различных медийных каналов. На Марис всегда можно положиться в вопросе уравновешенного и уважительного рассмотрения взятых на рассмотрение тем. Особенно хотелось бы тут отметить публикации об ангаре для гидросамолетов в Леннусадам, Русско-Балтийском судостроительном заводе, Хайнрихе Лауле и Аугусте Коменданте”,- добавил Роотс.

Хорошим даром докладчика Марис любой может насладиться посредством созданного для конкурса коротких лекций Академии наук ”Наука за 3 минуты” видеоклипа ”Силикатный кирпич — материал, который нужно сохранить”, который был признан одним из самых лучших на конкурсе.

Интерес Марис Мяндел к каменным материалам не остался незамеченным и в Союзе бетона Эстонии. Она несколько раз выступала на Днях бетона на темы истории бетонного строительства. В изданном союзом бетона сборнике ”История бетонного строительства в Эстонии” Марис написала главы об архитектуре.

”Книга воспоминаний Аугуста Коменданта ”18 лет с архитектором Луи И. Кааном”, которая в прошлом году была издана Союзом бетона, получила один начальный импульс для выхода на эстонском языке именно от нее”,- сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола. ”Марис обратилась к работающим с бетоном людям в свойственной ей тихой манере и сказала, что это одна из тех книг, с которой можно было бы познакомить эстонского читателя”.