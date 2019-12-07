Титул "Человек миссии года" получил учитель Дмитрий Рыбаков

Первый раз титулы "Доброволец года" и "Деятель года гражданского общества" вручались вместе, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Еще одну престижную награду — Человек миссии года — получил учитель истории и обществоведения Дмитрий Рыбаков. Работая в ряде русскоязычных школ в Таллинне, он внес заметный вклад в интеграцию русскоязычной молодёжи в эстонское общество. Рыбаков применяет инновативный подход к обучению, пытается найти возможность для развития учеников и за пределами школы. Рыбаков не считает, что преподавание в школе — это только работа.

"Я вспоминаю своих учителей, вспоминаю тех учителей, с которыми приходилось работать в качестве коллег. То, что мы делаем, это не совсем работа. Слово миссия — это, наверное, подходящее слово, которое описывает, что мы делаем в предложенных и возможных условиях", — сказал Человек миссии года Дмитрий Рыбаков.